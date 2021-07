Piden Operativos en Cantinas y Bares Para que Regulen Horarios

*PIJIJIAPAN.

Pijijiapan, Chiapas; 15 de Julio del 2021.- En el pueblo de Pijijiapan, sus habitantes están bastante inconformes en contra de las autoridades sanitarias porque no ponen ningún control en los bares, cantinas, centros de vicio y prostitución, pues los dueños y encargados no respetan el horario y cierran a la hora que quieren, hay quienes dicen que con dinero baila el perro y, al parecer esto es cierto, porque la balanza está inclinada a favor de los infractores.

No regulan el sonido de los aparatos de música y los vecinos se encuentran molestos porque les perturban la tranquilidad de su sueño; además existen personas enfermas de los nervios y sufren de alteraciones, don Fernando Ovando dijo que, incluso, se les ha llegado a pedir que le bajen el volumen por el bien de sus enfermos pero ni caso les hacen.

La mayoría de la población y las personas afectadas, piden a las autoridades sanitarias y municipales que realicen operativos para checar en cada establecimiento cuál es funcionamiento de cada negocio, porque muchos de ellos cuentan con mujeres que no tienen ningún control sanitario, no cuentan con el permiso de Salubridad y menos con el permiso del Ayuntamiento Municipal. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda