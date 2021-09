Hacienda Alerta por Mensajes Falsos Usando Nombre de su Titular

La Secretaría de Hacienda alerta a toda la sociedad y autoridades, para que no se dejen engañar a través de una cuenta falsa de Facebook que circula a nombre del titular de esta dependencia, Javier Jiménez Jiménez.

Cabe señalar que el funcionario estatal no maneja ningún tipo de red social, por lo que cualquier contacto a través de esos medios, es bajo el uso de otra persona que está usurpando la identidad del secretario de Hacienda.

Asimismo, también se detectó que por vía whatsapp, del número 5517600050 se están emitiendo mensajes a nombre del Secretario, por lo que se hace el llamado a no dejarse extorsionar ni hacer caso de cualquier mensaje.

Es importante mencionar que toda la información oficial que se genera respecto a los servicios hacendarios se difunde exclusivamente por Facebook, Instagram y Twitter: Secretaría de Hacienda Chiapas.

La dependencia estatal continúa dando seguimiento al caso e invita a denunciar cualquier anomalía que se dé por este hecho. Boletín Oficial