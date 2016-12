Deben Aplicar la Ley a Tranportistas Voraces

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre.- “El aumento en el precio del pasaje del servicio público que pretenden algunos transportistas, sabemos que es un madruguete, quisieron sorprender a los usuarios aprovechándose de la algarabía de los aguinaldos y las fiestas decembrinas”, dijo Alfredo de la Cruz Cordero, coordinador de la organización Vinculación Social.

Añadió, “también las autoridades del Transporte local habían estado en silencio, como en complicidad con los transportistas abusivos, porque oficialmente no está autorizado aumento alguno por la autoridad competente, como es la Secretaría de Transporte del Estado”.

Precisó, “el malestar social aumentó porque era inminente el alza del precio de los colectivos, aunque algunos choferes lo cobraron, hasta que aclaró el asunto el Secretario del Transporte, al precisar que no hay aumento autorizado al pasaje”.

Subrayó, “Mario Carlos Culebro Velasco reconoció que, aun cuando ya recibió algunas peticiones de representantes de transportistas para incrementar el precio del pasaje, será hasta febrero del próximo año cuando esto se analizará.

“Quedó claro que será el Comité Consultivo del Transporte Público, en donde se analizarán los pros y contras para finalmente decidir si hay un incremento y en qué proporción, pues se debe tomar en cuenta muchos factores para no dañar la economía de la población”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 21, diciembre, 2016