Madre de la Tercera Edad Pide Apoyo Para Localizar a Su Hija Martha Alicia

Tapachula, Chis., 21 de diciembre.- “Por este medio pido a la sociedad y las autoridades para que me ayuden a localizar a mi hija Martha Alicia Marshij Chokoj, quien hace 23 años se fue a vivir al Estado de Oaxaca y ya no la volví a ver, además de que no se ha comunicado conmigo”, dijo con lagrimas en sus ojos la señora Liona Chokoj Velikoj.

La denunciante, con domicilio a un costado de la secundaria en la barra de Cahoacán de este municipio, añadió, “vivo sola, no tengo a nadie y encima cuento ya con 76 años de edad, me enfermo seguido y necesito del apoyo de mi única hija, si es que aún vive, por lo que espero que venga a verme”.

Con lágrimas en los ojos, abundó, “ni foto tengo de mi hija; pero por su nombre pueden dar con ella. Cuando se fue me dejó a dos de sus hijos, a los que yo fui criando y después se fueron a buscarla y no regresaron ni se en donde están, por lo que igual pido que ellos se apiaden y vengan para ayudarme”.

Asimismo dijo, “no tengo teléfono, pero para cualquier informe sobre mi hija, favor de ir a comunicarlo a mi domicilio conocido en Barra de Cahocán, así también lo pueden hacer con mi vecina América Ávila Solís, se los agradeceré por lo días que me quedan de vida”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 22, diciembre, 2016