Sin Cambios las Tarifas del Transporte

*Poco más de 300 empresas pactan respetar los mismos precios

Tapachula, Chiapas. Diciembre 21.- Luego de que en las últimas horas, concesionados de diversas regiones del Estado aumentaron las tarifas del transporte público local, poco más de 300 empresas en el Istmo-Costa, Sierra, Soconusco y Frontera Sur de Chiapas, acordaron mantener los mismos precios hasta que las autoridades estatales realicen los ajustes.

En rueda de prensa, Emilio Orduña Morga, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Paulino Navarro, y Edgar Bustamante Girón, Consejero del Frente de Transporte en la región, dieron a conocer que las especulaciones ocasionaron las modificaciones tarifarias.

“Los transportistas concesionados hemos sido respetuosos de los acuerdos y esperaremos a que se dé el dictamen de parte de las autoridades en ese sentido”, señalaron.

Ante los representantes de los medios de comunicación recordaron que desde el 2012 no se han hecho ajustes a las tarifas, a pesar del incremento del combustible, de los insumos e incluso de los sueldos.

Reconocieron que desde el año pasado se hicieron peticiones al Gobierno del Estado para regular las tarifas conforme a esos aumentos, pero hasta el momento no hay respuesta y, por lo tanto, tampoco autorización.

Pidieron a la sociedad a denunciar cualquier abuso de parte de los trabajadores del volante, “quienes están notificados que no deben de incrementar las tarifas, aún en las fecha decembrinas”.

En torno al servicio de taxis, sugirieron que antes de abordar la unidad, el usuario pregunte el costo del traslado, toda vez que hay rutas y trayectos distintos, para estar enterados y de acuerdo con los precios.

Pidieron denunciar también irregularidades en el trayecto de su viaje, como el exceso de velocidad del chofer, que conduzca hablando por celular, manejar distraído, comiendo o bajo los efectos del alcohol. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 22, diciembre, 2016