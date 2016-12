Continúa Tomada la Escuela Secundaria “Gabriel Marina”

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre.- Continúan tomadas las instalaciones de la escuela secundaria “Gabriel Marina”, ubicada en el ejido Congregación Reforma, en la zona baja de este municipio.

Desde el 13 de diciembre un grupo de padres de familia, al que se han sumado varios ejidatarios, tomó el plantel educativo, inconforme porque uno de los profesores presuntamente abusó sexualmente de una alumna y acosaba a otras.

Para exigir justicia y que se dé cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del profesor de tecnología, Francisco Gabriel Solís Gómez, los padres de familia tomaron las instalaciones y hasta ya se reunieron con el Fiscal de Distrito para pedir que les hagan justicia.

Detectan Desvío de Recursos del Programa Escuela de Calidad.

La presidenta del Comité de Padres de Familia de la citada institución, Mariela Cisneros Castillo, dio a conocer que ahondaron en las investigaciones y descubrieron que los recursos asignados a la secundaria, dentro del programa “Escuela de Calidad”, desde hace cuatro años no han sido investidos en la infraestructura educativa por parte del director Abilsaí Roblero Arriaga.

Como resultado de ello se puede observar que las instalaciones están en deplorables condiciones, las sillas están en mal estado, la cafetería tampoco sirve.

Dijo que ante tal situación ya presentaron una denuncia penal en la Fiscalía, para que se investigue el destino que han tenido los recursos económicos.

En la movilización no solo participan los padres de familia, explicó, se han sumado todos los habitantes porque no están dispuestos a seguir permitiendo estos abusos por parte del Director de la secundaria y algunos de sus docentes y no entregarán las instalaciones hasta en tanto las autoridades no den cumplimiento a las demandas que han interpuesto.

Pupitres, Mesas y Sillas de los Maestros Hechas Pedazos.

Informaron que los pupitres, las sillas y mesas de los docentes están hechos pedazos, así como el resto de las instalaciones que debieron de haber sido rehabilitadas con los recursos de “Escuela de Calidad”.

Los padres de familia manifestaron que los recursos desviados ascienden de 100 a 150 mil pesos anuales, por lo que reiteraron su llamado a las autoridades judiciales y educativas para que se tomen cartas en el asunto y no quede en la impunidad este ilícito que afecta severamente a la educación de los alumnos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 30, diciembre, 2016