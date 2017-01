Familiares de Pacientes Denuncian Maltrato en el Hospital Regional de Tapachula

* Personal de Urgencias Ofrece un Trato Déspota.

Tapachula, Chiapas; 1 de Enero.- Un grupo de personas denunció diversas irregularidades de las que han sido víctimas sus familiares, internados en el Hospital Regional, donde -aseguraron- priva el desorden.

Mariana Magdalena Pérez Tovar dio a conocer que desde el jueves 29 de diciembre llevó a su cuñada a hospitalizar y nadie le da informes sobre su salud, indicó que los guardias de seguridad también actúan de manera prepotente y abusiva.

A su familiar la trajo por síntomas de aborto y el personal que se encuentra en la ventanilla de urgencias les contesta de manera abusiva y prepotente, que además se esperen porque no les pueden dar atención de privilegio.

Según le informaron de manera inicial que el bebé ya estaba muerto y tenían que sacárselo, pero durante el viernes y sábado no le dieron la atención y temía que su cuñada fuera a fallecer, por lo que pidió a la Secretaría de Salud que busquen mejorar la atención médica.

Dijo que estaba bastante preocupada porque se enteró del fallecimiento de una mujer y su bebé, así como de otra paciente y consideró que persiste la negligencia médica y falta de información.

Pérez Tovar manifestó que en Huehuetán de donde son originarias le dieron las primeras atenciones, pero les informaron que era urgente su hospitalización debido a que el bebé se encontraba muy mal.

Sandra Maribel López, de Tapachula, informó que desde el miércoles 28 de diciembre trasladaron a su sobrina desde Motozintla, con el argumento que en el hospital que se ubica en aquel municipio no había personal médico para atender una cesárea.

Explicó que todo salió bien con el parto, pero el problema fue el acta de nacimiento de la paciente que en lugar de decir Isabel dice Isabela y por ello no le quisieron entregar a su bebé, pero no pudieron hacer el trámite porque el día viernes 30 de diciembre nunca aparecieron ni el Director ni el Subdirector.

Tampoco la trabajadora social en turno quiso darles la atención con el argumento que su turno ya había concluido y que se esperaran a la siguiente, lo cual fue calificado como un hecho de irresponsabilidad.

López se mostró preocupada porque le dijeron que como ya tenía que irse de alta, pero por problemas con sus documentos, le iban a mandar a dormir al piso con todo y bebé, ya que esa cama se la tenían que dar a otra paciente que acababa de salir de Tococirugía.

Lamentó que en ese hospital, la ineptitud de su director, Miguel Ángel Barrios Andaluz, hace que desatienda sus funciones y cuando se ausenta, tampoco sus subalternos brindan buena atención médica. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 2, enero, 2017