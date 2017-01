Exigen a la SCT Pasos Peatonales en Viva México

Tapachula, Chis.; 3 de Enero.- “Con la remodelación de la carretera Costera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dejó un gran problema al no construir 3 puentes peatonales escolares y un alcantarillado, lo que ha ocasionado heridos, muertos por atropellamiento, encharcamientos por fallas de obra como nos cerró el tránsito en una calle de la colonia Viva México”.

Lo anterior fue afirmado por Rutilio Aguirre Juárez, representante de los colonos, quien abundó, “en promedio, de cada 100 conductores que transitan, 90 respetan al peatón y a 10 no les importa, causando los constantes accidentes, por eso es un enorme peligro para los más de 3 mil habitantes de una de las colonias más grandes de Tapachula”.

Puntualizó, “nos han hecho muchas promesas de construir los 3 puentes y el alcantarilla, ya fueron a verificar el alto riesgo y no cumplen, por eso una comisión de colonos acudimos con Nicasio Rafael Chang López, director operativo de carreteras de la SCT y de nuevo nos dijo que los puentes se iniciarían en este 2017; pero no dio fecha”.

Señaló, “la gente ya está irritada por las mentiras de los funcionarios de la SCT, exigimos que se firme minuta con la fecha de inicio de los 3 puentes y ahora salen con que en ese tramo no se pueden hacer pasos peatonales por ser una supercarretera, cuando se han hecho puentes peatonales en el tramo Tapachula-Tuxtla Chico y hacia Suchiate”.

Indicó, “cansados de los engaños, recurrimos a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, para que tome cartas en este grave asunto y lo hacemos porque también Mario Jesús Lacerri Lozano, director de la SCT en Chiapas, quien igual ha hecho caso omiso y los deja como unos grandes irresponsables.

“A esos problemas de los 3 puentes que urgen para evitar más muertes por atropellamiento, también con la obra carretera nos dejaron cerrada una calle y exigimos que se haga su reapertura como el retorno normativo para la colonia, y si en unos días más no hay respuestas, tomaremos acciones enérgicas y de todo responsabilizamos a la SCT.

“La gente está muy irritada porque desde el 2013 nos viene engañando a través de Chang López, quien se ha comprometido pero termina en puras mentiras, al igual que la Subsecretaría de Gobierno del Estado, que como mediadora nos ha traído con engaños y no resuelve nada”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 4, enero, 2017