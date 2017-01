Roban el Aguinaldo Empleadas de una Guardería

*Depositaron el dinero en la cuenta de un padre de familia.

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- Un grupo de personas que trabaja en una guardería de la localidad, fue víctima de robo por parte de un padre de familia, por lo que ya presentaron una denuncia penal.

La señora Ingrid Lorena Hernández Becerra dio a conocer que el día 21 de diciembre su jefa se encontraba en Tuxtla Gutiérrez y tenía que depositarles el aguinaldo, pero necesitaba que fuera en una cuenta de Banamex.

Como nadie tiene cuenta en esa institución bancaria, le preguntaron a varios padres de familia y el que se ofreció fue uno de los padres de familia de nombre Luis Enrique Nájera Hidalgo, que trabaja en una empresa de mensajería.

Ya con el número de cuenta, su jefa hizo la transacción bancaria por 20 mil pesos, pero no contaban con que este señor retiraría el dinero y ya no se los entregaría desde ese entonces hasta el día de hoy.

Indicó que se quedaron de ver con Nájera Hidalgo en la sucursal bancaria y al llegar a ventanilla les informaron que no había ningún depósito, pero de acuerdo con el recibo de depósito se comprueba que el dinero sí fue ingresado a la cuenta y además presentaron otra impresión de movimientos, expedida en el cajero de la sucursal Tacaná.

Al salir del banco el citado padre de familia le proporcionó su tarjeta y el NIP para que pudieran retirar en el cajero, pero el dinero no aparece y a la persona le han estado llamando y enviando mensajes para que el lunes 26 de diciembre se volvieran a ver en el banco para pasar otra vez a ventanilla, pero nunca acudió.

Manifestó que hasta hoy fecha no les da la cara, ya hasta le hicieron publicaciones en las redes sociales para que devuelva el dinero, porque no es justo que por haber confiado en él se hayan quedado sin aguinaldo.

Manifestó que al verse exhibido, pidió que quitaran la publicación y se comprometió a que el viernes 30 de diciembre devolvería el dinero al medio día y tampoco cumplió. Otro de los pretextos fue pedir que le den una cuenta de Banamex y tampoco ha cumplido, por lo que ahora confían en que el Ministerio Público les haga justicia. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 4, enero, 2017