Sectores Productivos y Profesionales Contra el Gasolinazo

Tapachula, Chiapas, 4 de enero.- Representantes de sectores productivos, profesionales, de servicios, comercial, empresarial, transporte, pescadores y de seguridad, se pronunciaron contra el gasolinazo que impacta a todos y “hace más pobres a los pobres”, al tiempo de anunciar que se suman a la marcha de protesta que habrá de realizarse el sábado en esta ciudad.

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro (PROCENTRO), César García, dijo que los mexicanos ya no pueden seguir soportando tanta anarquía y tantas imposiciones por parte de las autoridades, como sucede con el gasolinazo.

“Rechazamos tajantemente el aumento a la gasolina, necesitamos que las palabras y posturas del presidente Enrique Peña Nieto que dijo que no iba a haber gasolinazos cumpla, toda vez que está haciendo todo lo contrario en detrimento de todos los mexicanos y de los sectores productivos, empresariales y comerciales, por lo que se hace necesario que de retroceso a esta ley, ya que es insostenible esta situación que traerá incrementos en cascada”, aseguró.

TRANSPORTACIÓN DE CAFÉ SE VERÁ AFECTADA

Por su parte el presidente de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad del Sur de México, Álvaro Monzón Ramírez, manifestó que este incremento a los combustibles no está acorde con la realidad que el país vive.

Dijo que no se vale que los legisladores federales y locales, así como todos aquellos que están inmersos en cargos de elección popular no salgan en defensa del pueblo que los llevó al poder, “no se vale que nos dejen abandonados como representantes que son de nosotros”.

Destacó que la sociedad civil y las organizaciones están inconformes por estas medidas adoptadas por el gobierno, toda vez que con el gasolinazo ya empezaron los incrementos en el gas y la electricidad, lo cual impactará a los productos de la canasta básica.

Monzón Ramírez indicó que esta situación los afectará en la transportación de sus cosechas hacia los centros de comercialización.

NEFTALÍ DEL TORO ES UNO DE

LOS INMISCUIDOS EN EL GASOLINAZO

El presidente estatal del Centro de Refundación Capítulo Chiapas, Vicente Yannini Mejenes, dio a conocer que es lamentable que gente que hoy está en el gobierno y en cargos de elección, como lo es el alcalde de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, sea uno de los tantos involucrados en el tema del gasolinazo desde cuando fueron legisladores, lo mismo que el edil de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Ellos como dirigentes del Congreso en ese entonces fueron los primeros que aprobaron la Reforma Energética, con lo que Chiapas fue el primero en el entreguismo y que ahora está a la vista la problemática que se vive. También están Willy Ochoa, Roberto Albores Gleason, también son responsables de toda la debacle social y financiera en el país.

No se puede minimizar el incremento del 20 por ciento al precio de la gasolina, toda vez que es un problema representativo en contra de la sociedad.

PODER JUDICIAL, UNA ALTERNATIVA

PARA LUCHAR CONTRA EL GASOLINAZO

El integrante del consejo directivo del Colegio de Abogados de Tapachula, José Luis Pastor Hernández, dio a conocer que la facultad rectora del estado fue rebasada, lo mismo que el Poder Ejecutivo, como resultado de los legisladores.

Desde el punto legal existen diversas maneras para poder inconformarse, como resultado de las incongruencias y contradicciones de las autoridades, a través de los recursos constitucionales, toda vez que los órganos de gobierno que se supone deben dar la certeza jurídica no lo han hecho, por lo que únicamente queda el Poder Judicial que es el único que podrá defender los más elementales derechos humanos de la población en general, para tener una vida digna y sin que se tenga que hipotecar los derechos de los hijos y de los nietos.

Reiteró que hay que hacer valer los derechos con la ley en la mano y repudió los actos de violencia e indicó que deben hacer llegar las peticiones a los poderes del estado.

También asistieron Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana y Coordinador de la Mesa de Justicia México SOS en Tapachula; Eugenio Arévalo Fuentes, presidente de la Sociedad Cooperativa “Arenitas”; Salvador Cortés Gutiérrez, secretario de Trabajo y Conflictos de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas; Moisés Mugüerza Pacho, presidente de la Sociedad de Producción Rural “Río Cahoacán”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 5, enero, 2017