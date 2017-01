Sin Resolverse Problema de Pagos en COAPATAP

Empleados volvieron a paralizar actividades.

Tapachula, Chiapas, 4 de enero.- Otra vez el personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) paró labores porque a más de cien de sus compañeros aún no les pagan la segunda quincena de diciembre de 2016.

Desde el 31 de diciembre los trabajadores se dieron cuenta que no les depositaron su salario, por lo que el lunes 2 de enero realizaron un paro de labores el cual levantaron porque les empezaron a pagar.

Dieron de prórroga el martes y como ayer miércoles aun faltaban más de cien empleados en recibir su salario, decidieron parar actividades hasta que les paguen; además lamentaron que el director del organismo, José Antonio Ovando Matías, se meta con lo más sagrado del empleado: su salario, que es el sustento de la familia.

Entrevistado al respecto, Vitaliano Samayoa Toledo, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de COAPATAP, dio a conocer que exigen que le paguen la segunda quincena de diciembre a 80 sindicalizados y a 20 de honorarios.

Dijo que en plática sostenida con el director del organismo municipal, éste les informó que el atraso fue por la falta de recursos, por lo que le pidieron que no vuelva a ocurrir porque además existe una cláusula en el contrato colectivo de trabajo que estipula que el salario se deposite el día que es.

El representante sindical que agremia a 278 empleados reconoció que la falta de recursos se debe a la mala administración que ha habido “y con el salario de los trabajadores no se deben de meter, toda vez que de ahí dependen las familias y no nos vamos a mover hasta que se pague a todos”.

Indicó que los servicios están funcionando de manera normal, tanto lo que es el área administrativa, cajas de cobro y suministro de agua a la población.

A integrantes del otro sindicato de COAPATAP también les adeudan el pago de ahorro.

FALTA DE RECURSOS AFECTA EL PAGO DE CUOTAS AL IMSS E INFONAVIT

Samayoa Toledo dio a conocer que otra problemática que enfrentan es la falta de pago oportuno de las cuotas al IMSS e INFONAVIT y aunque el director de COAPATAP habla que ya hizo un convenio con esas instituciones, tienen problemas para ser beneficiarios de créditos para una vivienda.

Otra problemática es que la mayoría de los trabajadores tienen crédito de nómina con Banorte y al no depositarles oportunamente les genera el cobro de una comisión. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

