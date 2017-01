COPARMEX Condena Actos de Rapiña

* Gasolineros Suspendieron el Suministro.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- Los actos de rapiña y vandálicos cometidos durante los días miércoles y jueves en esta ciudad y en Huixtla, que dejó millonarias pérdidas a las empresas y comercios que sufrieron daños y el saqueo total de sus mercancías, fueron condenados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Costa Chiapas, a través de su presidente José Antonio Toriello Elorza.

Dijo que con el pretexto de gasolinazo, lo único que han hecho es desestabilizar el orden social y el estado de derecho y exigen que las tiendas comerciales, tanto locales como foráneas, bancos y las pequeñas unidades de comercio puedan operar sin que existe la zozobra de ser atacadas y atracadas.

Manifestó que lo sucedido causa consternación, molestia e impotentes ante todos estos actos vandálicos que se iniciaron con el saqueo a la tienda Coppel y que de ahí derivaron de ataques a Oxxo, Modelo Plus, Soriana, casas de empeño, tiendas de ropa, perfumerías.

Provocó sorpresa la organización de esos grupos que desde el centro avanzaron vandalizando los comercios hacia el sur de la ciudad, e intentaron ingresar a Fábricas de Francia donde fueron repelidos por los propios trabajadores que en la puerta principal construyeron una barricada, manifestó.

Repudian Incremento a la Gasolina.

Explicó que los Organismos Empresariales de Tapachula y la Costa de Chiapas, externan su total rechazo a los incrementos exagerados al combustible, cuya afectación se refleja en la economía de las empresas, las familias y la sociedad en general, “sin embargo, consideramos que los actos registrados en las últimas horas no son justificables desde ningún contexto, por lo que nos solidarizamos con las empresas y las instituciones públicas que han sufrido daños en sus instalaciones a causa de la violencia desatada; e incluso a la economía de las familias afectadas, al obstaculizar el comercio, el turismo y demás actividades”.

Otra de las exigencias es que se aplique la ley, sin excepciones, contra los o las responsables por disturbios y saqueos que han sido cometidos. “Los empresarios estamos seguros que hoy más que nunca debe privilegiarse la libertad de expresión e incluso de asociación para manifestarse, sin embargo, de ninguna manera debe permitirse que en un clima de respeto a las libertades se permitan brotes de violencia de grupos delictivos o vándalos de ocasión”.

Cerradas las Gasolineras de la Ciudad.

Toriello Elorza manifestó que la Asociación de Gasolineros de Tapachula con mucha preocupación y temor a que sus negocios fueran atacados, decidieron cerrar y no surtir hasta en tanto la autoridad no les garantice seguridad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

