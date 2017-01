Descontento de la Población no Debe ser Desatendido

* Afirma el Obispo Leopoldo González.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- “El descontento y la molestia ante el alza de los precios de la gasolina, el diesel, el gas y la energía eléctrica, no son una situación que esté sufriendo un gremio o una región, es una molestia generalizada, es una realidad que no puede ser desatendida”, afirmó el obispo de la Diócesis de Tapachula, Leopoldo González González.

“Sabemos que situaciones como estas, no sólo encarecen los productos básicos para la vida de las familias, sino que traen consigo la muy seria amenaza del desempleo”, indicó.

En entrevista, dio a conocer que “no se necesita ser un adivino ni un especialista en asuntos públicos para mirar la gravedad del riesgo, por ello me hago eco de la exhortación que como Conferencia del Episcopado hemos expresado a las autoridades civiles, exhortamos a reconsiderar seriamente, dado el contexto nacional y las variables internacionales, esta medida que afecta a nuestro país, esencialmente a los más pobres”.

Monseñor manifestó que ser requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental.

“Hacemos un llamado a la autoridad, especialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo a mirar desde abajo y no solamente desde arriba, toda vez que no es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”, explicó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

