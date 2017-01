Homenajean y dan el Último Adiós al Policía Municipal Muerto en Asalto

En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se llevó a cabo un pase de lista y homenaje al policía Juventino Crisóstomo de la Cruz, quien fuera asesinado el jueves en el cumplimiento de su deber.

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero.- Al filo de las 10 horas, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se presentó todo el personal policíaco de esta dependencia a su base operativa en espera del féretro en el que transportaban los restos de su compañero Juventino Crisóstomo de la Cruz, con la finalidad de realizar el pase de lista y rendir el homenaje correspondiente a un Policía que perdió la vida a manos de cuatro delincuentes.

Antes de darle el último adiós, el cuerpo fue colocado en el área techada en donde el personal ya estaba formado, la banda de guerra se encargó de entonar el Toque de Silencio, seguidamente su esposa y su señora madre se apostaron junto al ataúd, último momento en que se podría abrir el féretro, y poco a poco se fueron montando las guardias de honor por parte del personal policíaco.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal Mando Único, al tomar la palabra, dio a conocer a los familiares, amigos y personal de la policía municipal, que dentro de las investigaciones que se están llevando a cabo, hay dos detenidos pero que las indagatorias siguen y no descansarán hasta realizar la detención del resto de la banda, “esto no nos amedrenta, al contrario, nos da fortaleza para seguir adelante” sentenció, y les prometió a la esposa y madre del policía muerto, que no descansará hasta detener a todos los que participaron en este asesinato.

Dio a conocer que la víctima a quien le robaron los 185 mil pesos se encuentra delicada de salud, y que sus familiares consiguieron a los mejores especialistas para salvarle la vida y pueda rendir su declaración, por lo que un grupo de policías lo custodian para brindarle seguridad.

Los uniformados cuentan con un seguro de vida, señaló el Mando, que en el caso de Crisóstomo de la Cruz, en los próximos días será pagado; asimismo, el municipio se comprometió a brindar todo el apoyo a la familia del caído.

Después de los respectivos homenajes y del pase de lista y del minuto de aplausos, el cortejo fúnebre trasladó el cuerpo al Panteón Municipal donde a partir de este sábado 14 será su morada. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández

Esta nota fue publicada el día: 15, enero, 2017