Crisis Afecta a la Industria Panificadora

* Por Aumentos en la Materia Prima y Gas.

Los industriales afirman que el COAPATAP y CFE les cobran altas tarifas.

Tapachula, Chiapas; 15 de Enero.- “La industria panificadora atraviesa por una severa crisis a causa de los altos costos de la materia prima, excesivas tarifas de COAPATAP y CFE y aumento en el precio del litro de gas”, afirmó Aurora Hernández Cabrera, de la panadería “El Imperio del Pan”.

La crisis le está pegando bastante fuerte a la población, toda vez que las personas que antes compraban 20 pesos, en la actualidad solo compran 15 o 10 pesos, lo cual calificó de preocupante porque se están limitando bastante para hacer rendir su dinero.

De Diciembre a Enero el Gas

por Litro Tuvo Incremento.

Explicó que de diciembre de 2016 a enero de este año, el gas tuvo incremento. El 9 de diciembre compró 500 pesos y le surtieron 68.68 litros, estaba a 7.28 pesos el litro. El 7 de enero adquirió los mismos 500 pesos y solo le surtieron 61.80 litros. El litro subió a 8.09 pesos. también han tenido aumentos el azúcar y el aceite.

A la fecha los casi siete litros menos que le surten por 500 pesos es una fuerte diferencia para la industria e indicó que tampoco puede subirle el precio al producto porque tendrán ventas mucho más bajas de las que ya tienen.

El pan es un alimento indispensable en los hogares y dijo que afortunadamente no paga renta, por lo que desde hace dos años ha podido mantener el precio de 1.25 pesos la pieza, de lo contrario no podría sostener los precios, consideró.

Hacían una producción diaria de 80 kilogramos de harina, pero los constantes incrementos tanto de la materia prima como del combustible, se vio en la necesidad de recortar personal y bajó al cincuenta por ciento la producción porque las ventas también han ido a la baja. De dos panificadores y un ayudante que tenía, se quedó solamente con un panificador.

COAPATAP y CFE

Cobran Altas Tarifas.

Hernández Cabrera manifestó que existe una disposición municipal que le pega bastante fuerte a los comerciantes, toda vez que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) aplica tarifas excesivamente altas aunque se trate de pequeños negocios.

Es decir, explicó, no ocupa del agua entubada para la elaboración del pan, adquiere agua purificada, sin embargo tiene que pagar 900 pesos en promedio al mes por vender pan y lo mismo sucede con la CFE que le hace cobros excesivos a pesar que para elaborar el producto no utiliza la energía eléctrica.

Dijo que no sabe cómo resolver ese problema porque sus pocas utilidades se van en pagar las altas tarifas por servicios que no utiliza en la elaboración de su producto.

Pidió al Gobierno que reconsidere su política de incrementos porque cada día la situación económica empeora. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 16, enero, 2017