Habitantes de “Buenos Aires” Forman Frente Contra la Inseguridad

En grupos recorren las calles de la colonia, ante la ola de asaltos y robos.

Tapachula, Chiapas, 18 de enero.- Ante el alto índice de asaltos y robos a transeúntes, así como robos a casa habitación, habitantes del fraccionamiento Buenos Aires, al Sur Poniente de la ciudad, decidieron organizarse y formar grupos de autodefensa por el abandono en el que los tiene la autoridad municipal.

Durante un recorrido realizado anoche, los pobladores mostraron cómo han tenido que organizarse para vigilar desde las diez de la noche a las seis de la mañana, apoyados por Policías de Proximidad y un guardia de seguridad privada, además de utilizar un silbato para alertar a los que les toca descansar.

La parte Poniente del fraccionamiento colinda con Cafetales y el límite es un canal de agua pluvial que sirve como andador, donde no hay alumbrado y es por donde huyen los delincuentes.

IMPUESTOS DEBEN SER DESTINADOS PARA SEGURIDAD

Brenda “N” dijo que la inseguridad es una preocupación constante, lo que los ha llevado a organizarse, toda vez que los han olvidado las autoridades municipales, a lo que hay que sumarle la falta de alumbrado público y la nula vigilancia policiaca.

Esta situación, afirmó, provocó que desde hace muchos meses hayan perdido la paz y la tranquilidad, por lo que es necesario que los impuestos que cada uno paga deban de servir para que les proporcionen los servicios públicos y tengan una mejor calidad de vida.

Rechazó que se vayan a ver en la necesidad de casi linchar a los delincuentes que detengan, toda vez que son padres y madres de familia y no quieren generar más violencia a pesar de que es la única opción que les están dejando las autoridades.

“A pesar de que hay temor, nos armamos de valor y hombres y mujeres nos hemos involucrado para proteger nuestro patrimonio y que nuestros hijos tengan seguridad, por lo que también de día mientras unos nos vamos a trabajar, otros se quedan vigilando”, afirmó.

SE AVISAN CON UN SILBATO CUANDO DETECTAN A UN DELINCUENTE

En tanto Manuel “N” señaló que ante el descaro de los delincuentes de cometer los atracos a cualquier hora del día, se vieron en la necesidad de organizarse para cuidar su patrimonio, por lo que afortunadamente hubo la respuesta de todos los colonos.

Mediante un silbato se avisan cuando detectan a asaltante, ya sea cuando quiere forzar alguna puerta o protección o cuando caminan en el techo de las casas, por lo que quienes andan haciendo los rondines acuden al llamado, acompañados del vigilante.

Aseguró que ha habido desatención del ayuntamiento que preside Neftalí Del Toro, porque han tenido que cooperar entre todos para ir restableciendo el alumbrado público y comprar las lámparas y el cableado, porque el que existía y era subterráneo, fue robado.

Los colonos han podado los árboles y pagado para que se lleven las ramas, pintado guarniciones, además de sembrar plantas de ornato, para embellecer su colonia.

POLICIA DE PROXIMIDAD, ARMADO CON SU VALOR

Por su parte los policías de proximidad, también conocidos como veladores, dieron a conocer que su trabajo lo utiliza armado de valor, toda vez que solamente portan un tolete y su silbato, así como un radio con la frecuencia de la Policía Municipal.

Dijo que no cuenta con ningún apoyo del ayuntamiento, sobreviven de lo que le pagan los vecinos, tienen que comprar sus uniformes, botas, no cuenta con servicio médico, mucho menos con seguro de vida. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 19, enero, 2017