Se Agudizan Los Problemas de Desabasto de Medicamentos

* Protestan trabajadores del Hospital Regional de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- El desabasto de medicamentos, insumos y material de curación en el sector hospitalario en Chiapas, ha provocado que en las últimas horas los trabajadores de los hospitales, incluyendo médicos y enfermeras, se hayan manifestado públicamente.

Para ello, los trabajadores –como en Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo- se han manifestando en las entradas a los hospitales, en donde sus representantes han dado a conocer que la situación se ha agravado.

En la víspera, las autoridades de salud en el Estado, habían informado que ya se habían cubierto los faltantes, aunque los manifestantes aseguran que lo que surtieron no alcanzará ni siquiera para concluir la semana.

A Punto de Cancelar Cirugias en Tapachula

Por su parte, Uriel Vázquez Baneco, secretario de la subsección 2 de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), encabezó éste miércoles la protesta en los accesos al Hospital Regional de Tapachula.

En entrevista, dijo que las manifestaciones que están llevando a cabo son pacíficas y sin frenar las actividades, “pero damos a conocer que desde hoy trabajaremos bajo protesta”.

Coincidió que el malestar es por las carencias y la falta de cumplimiento en el abasto de insumos, medicamentos y material de curación, “porque sin todo ello no podemos cerrar el círculo de una atención de calidad”.

También recalcó que se deslindan de cualquier responsabilidad que pueda existir al respecto y exigieron a las autoridades de la Secretaría de Salud y la de Hacienda, dar pronta solución al problema.

En el caso del Hospital Regional de Tapachula, informó que a pesar de las carencias y la manifestación de éste miércoles, todas las áreas estaban funcionando.

Aunque precisó que por obvias razones, algunas secciones de ese nosocomio tendrán que suspender sus actividades en las próximas horas, porque no cuentan con el material básico para realizarlo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 19, enero, 2017