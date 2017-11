Pacientes Denuncian Negligencia En el Hospital General de Huixtla

* No Atendieron a Taxista Herido.

Huixtla, Chiapas; 14 de Noviembre.- Trabajadores del volante que tienen la ruta Huixtla – Tuzantán en la modalidad de taxis, dieron a conocer que el pasado sábado fue apuñalado uno de sus compañeros, desconociéndose las causas del porqué fue atacado. Sobre los hechos, el taxista a quien conocen con el sobrenombre de “chupacabras”, fue trasladados con una lesión en una pierna al Hospital General de Huixtla, sin embargo el personal de ese nosocomio no lo quisieron atender, a pesar de la inconformidad de los familiares, quienes revelaron que llevaba heridas de gravedad. Sin embargo, este no fue el único caso, ya que en dicho hospital no quisieron atender a un niño que iba grave, por lo que los familiares del menor tuvieron que acostarlo en los pasillos supuestamente por que no había camillas ni personal para atenderlo. Por este motivo exigen que se investigue al personal del nosocomio por los graves casos de negligencia médica que ocurren en el Hospital. El Orbe/ Luis Javier Ramos/Corresponsal