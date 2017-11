Solos les Ofrecen 75 mil Pesos Para Reconstruir 11 Aulas Dañadas

En la Primaria “Emilio Grajales”

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre.- Padres de familia de la escuela primaria “José Emilio Grajales”, ubicado en el fraccionamiento Solidaridad 2000, lamentaron que el Gobierno Federal solamente pretende darles 75 mil Pesos para la reconstrucción de 11 aulas, dañadas por las inclemencias del tiempo y por el terremoto del 7 de Septiembre.

En entrevista, la Tesorera del Comité de Padres de Familia, Rosa Emilia Hernández Santos, denunció el abandono en el que los mantienen las autoridades e indicó que determinaron rechazar la tarjeta del programa Escuelas de Calidad porque es una burla del Gobierno, porque de ahí tienen que pagar la demolición, mandar a tirar los desechos, compra de material de construcción y para la red eléctrica, mano de obra, entre otros.

Como medida de presión han sido suspendidas las clases de manera indefinida, dijo, porque la pregunta que se hacen es dónde están los recursos con los que cuenta el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y lo que han aportado los Gobiernos extranjeros, deportistas, actores, intelectuales.

Con la finalidad de que los niños no pierdan clases acudirán una vez a la semana a entregar y recibir tareas, aunque consideró que no es lo mismo a estar dentro del aula, pero es por la integridad física de los educandos que no pueden estar en un ambiente de riesgo, toda vez que en cualquier momento pueden colapsar las aulas.

Existe un dictamen de riesgos emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, indicó, avalado por Protección Civil, donde se da a conocer que las aulas de la institución están inhabitables, pero tampoco hay la disposición del Gobierno Federal por liberar los recursos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González