Cumplen un Mes sin Agua en Colonias al Sur de la Ciudad

*Aumentan Protestas de Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 15 de Noviembre.- Este miércoles se cumplió un mes de desabasto de agua potable en la colonia Pobres Unidos y áreas aledañas, así como también diez días de protestas ininterrumpidas por parte de los usurarios de ese sector.

Desde el lunes pasado, diariamente se instalan en plantón en las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP), ubicadas en las inmediaciones del Teatro de la Ciudad, justo frente al fraccionamiento Solidaridad 2000.

La protesta, según informaron a los medios de comunicación, es por el desabasto del vital líquido y el aumento desproporcionado en las tarifas.

Ahí, los usuarios presentaron recibos en donde señalan que, pesar de ser viviendas muy humildes, la facturación asciende a casi 800 pesos.

Aún así, dijeron, han cubierto esos pagos, pero desde hace ya cuatro semanas no cuentan con ese servicio y que, aún cuando directivos del organismo se han comprometido una y otra vez para reanudar el suministro, todo sigue siendo solamente promesas.

La justificación que aseguran les dieron en el Coapatap, es que hay fallas en la bomba del pozo profundo que dota de agua ese sector, y que no hay dinero para las reparaciones.

Recordaron que el caso ya lo pusieron también en manos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), pero que misteriosamente los empleados de esa oficina tampoco han hecho nada.

Al cierre de la edición, los usuarios advirtieron que, si para éste jueves no se resolvía el problema, radicalizarían su postura. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello