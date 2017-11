Urgen Clínicas del Dolor Ante Incremento de Casos de Cáncer

Tapachula, Chiapas; 15 de noviembre.- Ante el incremento de enfermedades crónico degenerativas, entre ellas el cáncer, es urgente que en los clínicas de salud y hospitales se cuente con Clínicas del Dolor, afirmó el director general del Instituto de Formación Profesional del Sur, Julio Bustillo Martínez.

Añadió que también es necesario que la Secretaría de Salud cuente con el personal multidisciplinario para atender a los pacientes que enfrentan la pérdida de su salud.

Recalcó que la tanatología apoya como tal no tan solo en el proceso de muerte, sino también puede apoyar en otros procesos como son las separaciones matrimoniales o conyugales, muchas veces no sólo son perdidas físicas de algún familiar sino pérdidas materiales.

Cuánta gente a veces se ve despojada de sus propiedades, niños cuando pierden simplemente su pelota o su juguete favorito, para ellos de alguna u otra manera es una pérdida y se debe de acompañarlos porque si no, se van desarrollando en ellos vicios que a la larga pueden causar deterioro en la salud emocional.

Bustillo Martínez manifestó que lo que se busca al final de cuentas es la empatía del equipo de salud con el enfermo terminal, porque de alguna u otra manera la persona que ya perdió algo muy importante y que a veces no valoramos como lo es la salud. EL ORBE/Rodolfo Hernández González