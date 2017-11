Intensifican Operativos Contra la Inseguridad

Tapachula, Chiapas, 16 de noviembre.- En el marco de la Mesa de Seguridad del Soconusco, integrada la Sedena, Marina, Fiscalía de Justicia, Gendarmería, Policía Federal, el C-4, INM y gobierno del estado, se acordó el fortalecimiento de los operativos de vigilancia, informó el representante de Procentro, César García.

Añadió que a los patrullajes se han sumado el personal del Ejército y a la Marina, para buscar disminuir la inseguridad, pero es necesario que la población y el comercio en general, tomen medidas preventivas.

Dijo que en esa reunión se puso de manifiesto que en la posición número uno está el robo de celulares, seguido del robo de alhajas y bolsas de mano, en tercer lugar los asaltos a casa habitación y robo de vehículos y finalmente los homicidios.

Indicó que en esa reunión se hizo el compromiso de sumarse a las tareas de prevención juntamente con las autoridades, donde además desde ayer jueves llegaron más policías para que los operativos sean permanentes.

García calificó de positiva esta medida, sobre todo porque hoy viernes inicia el Buen Fin, y las festividades de fin de año y año nuevo, lo que dará certeza para que el consumidor local y el consumidor internacional se sientan seguros de venir a comprar a Tapachula.

Destacó que se hace necesario que también el ciudadano ponga algo de su parte, porque si es víctima de un acto delictivo, debe denunciar y darle el seguimiento porque la mayoría de las ocasiones abandonan el proceso y ya no se presentar a ratificar, lo que provoca que el delincuente pueda salir libre por falta de pruebas.

“El fiscal Carlos Montesinos ofreció todas las facilidades para que la atención sea más rápida y más eficiente, por lo que insistió que se ratifique la denuncia porque cuando ya va todo el proceso avanzado, no pueden echarse para atrás, porque eso beneficia al bandido, toda vez que no es suficiente con que lo detenga la policía”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González