Empresa de Seguridad Privada No Paga a sus Trabajadores

*Y Afecta al Hospital Regional.

Tapachula, Chiapas; 17 de Noviembre.- Elementos de seguridad privada de la empresa “Bunker”, denunciaron que el propietario les adeuda dos quincenas de salarios, por lo que determinaron suspender actividades en el Hospital Regional de esta ciudad.

Se trata de una empresa con sede en Tuxtla Gutiérrez y el único contacto que tienen es con los dos Supervisores que también son empelados y no son los responsables de los pagos, toda vez que el propietario no les da la cara.

Les deben una quincena de Octubre y la del 15 de Noviembre, e informaron que hasta en tanto no les depositen estarán en paro de labores, y saben que la Secretaría de Salud ya pagó por los servicios a la empresa.

Los han traído con engaños de que les van a depositar el dinero a los 26 elementos que están asignados al Hospital Regional, los cuales ganan cada uno 1850 Pesos quincenales, dijeron.

Tienen que andar pidiendo dinero prestado o comida para el sostenimiento de su familia, cuando se enferman tienen que ir a la farmacia Similares porque ni siquiera les dan Seguro Social. EL ORBE/Rodolfo Hernández González