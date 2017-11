Detecta ASF Actos de Corrupción en Programas de la Sagarpa en Chiapas

* Daños al Erario Suman Casi 12 Mdp.

Tapachula, Chiapas; 22 de noviembre.- Por enésima ocasión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó infinidad de irregularidades en el uso y destino de los recursos que maneja la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), principalmente en Chiapas.

Una verificación parcial del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) del 2016, arroja ya daños al erario por alrededor de 12 millones de pesos.

Entre lo encontrado hasta el momento, está la falta de control y supervisión del uso de recursos, ausencia de comprobantes de gasto, desfase en la entrega de los apoyos económicos, y documentos con irregularidades.

En las observaciones se señala que la carencia de mecanismos de control y supervisión de los apoyos motivaron, entre otras cosas, la falta de documentación de comprobación de gastos por diez millones 540 mil pesos en los estados de Chiapas y Puebla.

Algunos servidores públicos de la Sagarpa pensaron, quizá, que los chiapanecos nunca se iban a dar cuenta de esas trapacerías, pero la ASF detectó que la dependencia federal también simuló la celebración de un Tianguis de Proveedores en la Entidad.

“Se concluye que los beneficiarios no eligieron libremente al proveedor, por lo que se presume que el tianguis celebrado fue únicamente para simular que se daba cumplimiento al procedimiento para la entrega de apoyos”, concluyó la auditoría.

De igual forma, tras un comparativo entre el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo) y la base de datos de beneficiarios apoyados con recursos del Proyecto, la ASF indicó que se otorgaron millones de pesos a 20 beneficiarios del Proyecto que fallecieron antes de la fecha en la que se presentaron las solicitudes.

En tanto que, al revisar una muestra de 120 expedientes de los proyectos de apoyos otorgados con recursos del PESA, se detectaron incumplimientos en la integración de 117, es decir, casi todos.

Por ejemplo, en 21 casos se tiene un importe pendiente de comprobar por diez millones 937 mil 400 pesos, de los cuales diez millones 540 mil 400, fueron de aportación federal, recursos que fueron entregados supuestamente a beneficiarios de Puebla y Chiapas.

Además, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 209 mil 064 pesos debido a que durante la visita de verificación de un proyecto productivo, apoyado con recursos del PESA, no se encontraron 31 rollos de poliducto, 31 tinacos con capacidad para dos mil 500 litros y 31 paquetes de semillas de hortalizas, que debieron ser entregados en julio de 2016.

Asimismo, se detectó daño a la Hacienda Pública Federal por 570 mil 689 pesos por la falta de entrega de bienes e insumos en Chiapas, ya que en abril de 2017 se informó que cinco proyectos productivos apoyados con recursos del PESA en el ejercicio 2016, no recibieron bienes e insumos.

Hay detectadas también irregularidades en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

En esas entidades, al cierre de los finiquitos, no entregaron a la Tesorería de la Federación 19 millones 40 mil 400 pesos, por concepto de recursos no devengados al cierre del ejercicio y de productos financieros generados.

Sin embargo, la Sagarpa ha realizado ya 37 reintegros a la Tesorería por un monto de nueve millones 782 mil 200 pesos, y aclaró otros nueve millones 58 mil 200 pesos.

La falsedad en la entrega de los programas y apoyos para los campesinos, como el caso de Chiapas, es un daño terrible, porque se trata de los mexicanos más pobres del país, según el propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del gobierno federal. El Orbe / Ildefonso Ochoa Argüello