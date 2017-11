Contribuyentes Deben Actualizarse en Nueva Versión de Facturación

* Recomiendan Contadores.

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre.- El vicepresidente general de la región Centro, Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, José Alberto Zamora Díaz, llamó a los contribuyentes a actualizarse, pero sobre todo a ponerse en contacto con conocedores en la materia para el uso de la nueva versión de facturación.

Dijo que aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió el periodo de transición de la versión 3.2 a la 3.3 hasta el mes de Enero de 2018, es importante que las personas que se dieron de alta estén al corriente con sus obligaciones y sepan los rubros que implica el nuevo sistema.

En Chiapas existen muchas personas que se dieron de alta en el SAT porque el Gobierno prometió apoyos, sin embargo, estos aún no han llegado y muchos tendrán que estar al corriente con el tema de la facturación electrónica, si no lo hacen podrían ser acreedores a multas, por ello la importancia de que busquen la asesoría especializada.

“Me he encontrado con mucha gente que se dio de alta porque el gobierno daría un crédito, pero si este no ha llegado están a tiempo de poder suspender de manera inmediata su actividad para no tener consecuencias mayores como son las multas económicas”, expresó.

Recordó que a partir del 1 de Julio de 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica, anunciándose como único sistema hasta el 30 de Noviembre, no obstante los contribuyentes podrían utilizar la versión 3.2 hasta el 31 de Diciembre de 2017, sin embargo ya se dio el anuncio de una prórroga para su obligatoriedad, tiempo que debe ser aprovechado por los contribuyentes para familiarizarse y actualizarse. Agencia Intermedios