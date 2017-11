En Riesgo la Temporada de Cruceros en Puerto Chiapas

* Navieras Cancelan Arribo de Otro Buque.

Tapachula, Chiapas; 24 de Noviembre.- La empresa Holland America Line canceló, en las últimas horas, el arribo del buque turístico Ms Oosterdam a la Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas, que se tenía programado para este lunes 27 de Noviembre, con alrededor de 2 mil 600 personas a bordo, entre tripulación y pasajeros.

Este es el tercer barco de ese tipo con problemas de arribo en las últimas tres semanas y se teme, que también otras navieras cancelarán sus llegadas a Puerto Chiapas en el resto de la temporada.

La suspensión fue notificada este viernes a los prestadores de servicios de Tapachula y con ello se calcula que hay pérdidas valuadas en varios millones de Dólares.

Aún cuando esperan que en la próxima semana se informe al Gobierno de México sobre los motivos que hubo para suprimir este destino en el Pacífico, se cree que es una medida que optaron algunas navieras de los Estados Unidos, por lo acontecido en los dos cruceros pasados.

Como se recordará, al finalizar Octubre, el lujoso Princess y el Eurodam también cancelaron su llegada a Tapachula porque, supuestamente, no existían en ese momento las condiciones básicas de infraestructura y seguridad que exigen las normas internacionales.

En el primero de los casos, según los empresarios, el Princess, donde viajan regularmente millonarios, no pudo ingresar a los canales de navegación porque le notificaron azolvamiento.

Para ello, la naviera ya había comercializado el que más de mil turistas contrataran servicios de recorridos por Tapachula y por los municipios aledaños, los cuales tuvieron que ser cancelados.

Mientras, comerciantes y prestadores de servicios de la Terminal de Cruceros, tanto del sector artesanal, ámbar, textil, chocolatero, restaurantero, entre otros, también reportaron pérdida total.

Asimismo, unos 25 traductores y guías de turismo, además de decenas de unidades del transporte público que habían sido requeridas para el arribo de ese buque, se quedaron esperando.

A ellos se le sumaron quienes ofertan diversos recorridos como la Ruta del Café, el Festival del Chocolate en Tuxtla Chico, la Zona Arqueológica de Izapa, el Centro de Tapachula, las fincas bananeras, y otros puntos de la región.

Se consideraba, de acuerdo a la capacidad económica de los turistas que viajaban en el Pincess y a los servicios contratados, que éste iba a ser una de las derramas económicas más importante para Tapachula y los municipios aledaños, en lo que va del 2017.

Poco después, casi para cerrar Octubre, arribó el buque Eurodam, de Holland América Line, con alrededor de 2 mil 500 pasajeros, entre tripulación y turistas.

Unos mil cien de ellos realizaron contratos de recorrido para al menos siete puntos en la región, y se estimaba harían compras en alrededor de 2.2 millones de Pesos.

Para ello, cientos de personas fueron movilizadas para la recepción del buque, desde artesanos, transportistas, guías, prestadores de servicios, comerciantes y demás.

Sin embargo, un grupo de personas decidió bloquear la carretera que conduce a Tapachula, a la altura del paraje Cuatro Milpas.

La justificación estaba relacionada con la verificación de los daños que dejó como saldo el terremoto del 7 de Septiembre en las escuelas de ese sector, aunque de fondo estaba la llegada del barco turístico.

Con el bloqueo, tampoco pudieron llegar cientos de obreros a sus fuentes de trabajo en las empresas instaladas y a diversas instituciones educativas, las cuales paralizaron sus actividades y, a pesar de los daños, no se fincaron responsabilidades.

Ante esa situación, la naviera optó por no poner en riesgo a sus pasajeros y tripulación, porque no había las condiciones de seguridad necesaria.

El crucero Eurodam arribaba por primera vez a Puerto Chiapas, para evaluar la posibilidad de tener a Tapachula como punto de destino, pero la empresa perdió cifras millonarias y, por ende, los resultados del examen fueron reprobatorios.

Cabe mencionar que los empresarios de Puerto Chiapas están solicitando a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se realice una investigación a fondo sobre lo ocurrido, porque se teme que pudiera haber actos de corrupción de quienes deciden sobre la entrada de los barcos.

La duda es que, si están azolvados los canales como se ha dicho y con ello no han permitido la entrada de esos buques, entonces cómo permitieron la entrada, esta misma semana, al barco carguero de plátano, sumamente más pesado que cualquiera de esos cruceros.

Mientras todo eso ocurre, la Dirección General de la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Chiapas sigue acéfala desde el mes pasado, luego de que Edgar Antonio Reyes González dejara ese cargo. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello