Alumnos del “Miguel Hidalgo” al Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez”

Tapachula, Chiapas.- Mas de 10 jóvenes del colegio “Miguel Hidalgo” se reportan listos para participar del 1 al 3 de diciembre, en el 30 aniversario del tradicional Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam, el cual tendrá como sede las instalaciones del Hotel Cabildo´s, expresó Miguel Emilio Rico Soto.

El declarante, coordinador del club de ajedrez de dicho instituto, comentó que dentro de esta institución educativa, más de 37 jóvenes toman las clases de ajedrez desde hace varios meses, sin embargo en esta ocasión sólo 10 de ellos serán quienes buscarán los primeros lugares en las categorías Infantil y Juvenil.

Señaló que el ajedrez es un deporte que ayuda al cerebro humano, evitando diversas enfermedades como el Alzheimer, padecimiento que deteriora la memoria y coordinación del cerebro, por lo que invitó a niños y jóvenes a unirse a la práctica de este deporte.

Explicó que la práctica del ajedrez en el nivel educativo, ayuda a elevar el consciente intelectual, mejora la creatividad, ayuda a aumentar la memoria, además de incrementar la capacidad lectora entre muchos otros beneficios.

Cabe mencionar que el torneo de ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam es el más importante en el sureste mexicano, debido a que cuenta con la anuencia de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C. (FENAMAC) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (AAECHAC), de ahí su gran importancia para los jóvenes ajedrecistas de la región.

Finalmente Rico Soto manifestó que es muy importante que todas las escuelas desde el nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, enseñen por lo mínimo una hora diaria de este bonito deporte, que ayuda en el crecimiento intelectual del ser humano. EL ORBE/Nelson Bautista