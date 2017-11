Ayuntamiento Informa Que ya Entregó la Cuenta Pública

Tapachula, Chiapas; 29 de Noviembre.- El Ayuntamiento que aún preside el alcalde, Neftalí del Toro, informó que tienen documentos de recibido del Congreso del Estado, en donde aseguran, comprueba que ya entregaron la Cuenta Pública, hasta el mes de septiembre de éste año.

Según un oficio del actual director de Comunicación Social en la administración municipal, Fermín González Rodríguez, en próximas fechas entregarán también la documentación correspondiente del mes de octubre.

La opinión de González se deriva de las declaraciones públicas hechas recientemente por parte de la diputada Patricia Conde Ruiz, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura.

Ella hizo un llamado a todos los Ayuntamientos del Estado de Chiapas a que hagan entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma, “porque eso es lo que le da la transparencia y legalidad a cada presidente municipal”.

En aquella ocasión y ante los representantes de los medios de comunicación, dio a conocer una lista de los alcaldes que para ese entonces no habían entregado la Cuenta Pública del 2017, y entre ellos mencionó a Tapachula, lo cual se difundió también en un video.

En ese mismo evento, el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), Alejandro Culebro Galván, informó que, con datos aún preliminares, se tiene observaciones de alrededor de cuatro mil millones de pesos en unos 90 municipios de Chiapas, en lo que corresponde a la cuenta pública del 2016.

Incluso reveló que en lo que va de éste año, ya se han detenido a siete ex presidentes municipales por el incumplimiento de esas responsabilidades relacionadas a sus administraciones

Según precisó, faltan 28 municipios que sean auditados, pero que, en los que ya fueron revisados, han detectado facturas duplicadas o apócrifas, recursos económicos no justificados, falta de documentación técnica y sobreprecios en las obras.

El oficio de entrega de la Cuenta Pública de Tapachula para que sea revisada, fue recibida en el Congreso del Estado hace menos de un mes, exactamente el 31 de octubre, según el acuse de recibo 7849. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello