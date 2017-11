Obreros de CFE Llegaron a Cortar la Luz a Morosos y Fueron Retenidos

Huixtla, Chiapas; 29 de Noviembre.- Habitantes de los fraccionamientos Carlos Montemayor y Vida Mejor de esta ciudad, retuvieron a empleados de la CFE, quienes llegaron a bordo de una camioneta blanca con escaleras y material para realizar el corte del suministro de energía eléctrica de la bomba de agua que abastece a cerca de mil 500 familias, y que desde hace más de cuatro días había suspendido el servicio de agua.

Fue alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando usuarios del servicio de energía eléctrica de las dos comunidades, encabezados por el agente rural Rodulfo Villa Solís, así como otras autoridades de la misma comunidad, llegaron hasta donde se encuentra el tanque elevado donde está la bomba abastecedora de agua y rodearon a los empleados de la Comisión Federal de Electricidad, ya que estas personas habían llegado para cortar el servicio de luz y recoger los cables y las cuchillas, lo cual no permitieron; los habitantes rodearon a la cuadrilla y dijeron que no los iban a dejar subir al poste para realizar el corte.

El problema subió de tono, ya que les gritaban que los iban a amarrar; poco después acudió el secretario municipal de la presidencia, Alfredo Galarce Miranda, quien después de un dialogo con ambas partes, convenció a los empleados de la paraestatal a desistir de realizar el corte de luz, para no dejar sin servicio de agua entubada a los fraccionamientos.

Los usuarios, manifestaron que cuantas veces llegue la CFE a querer realizar corte del servicio, no van a permitirlo, ya que este es un derecho que les da como ciudadanos, tener garantizado el abastecimiento de agua, ya que es de vital importancia. Después de más de una hora, los manifestantes se dispersaron del lugar sin mayores incidencias. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal