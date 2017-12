Se Manifiestan Contra Maestros Faltistas en la Escuela “Gregorio Torres”

Tapachula, Chiapas, 4 de diciembre.- Habitantes de la colonia La Primavera etapa 3 ya no quieren a los maestros que con cualquier pretexto faltan o suspenden clases y a pesar de los acuerdos con las autoridades, se niegan a retirar de la escuelaprimaria Gregorio Torres Quintero.

Como los alumnos no tenían un aprendizaje de calidad y como había habido desinterés de las autoridades educativas, decidieron solicitar la intervención de Movimiento Antorchista en la región Soconusco mencionó que lidera Reina Ramírez Montoya.

Explicó que la queja fue puesta con Arin González González, supervisor de la zona, pero no hizo nada a pesar que solicitaron su intervención en varias ocasiones y nunca dio solución.

Dijo que por la incompetencia del supervisor, los padres de familia acudieron a esa organización para que se resuelva la problemática, toda vez que la Secretaría de Educación mandó nuevos profesores, pero los anteriores se niegan a salir de la escuela.

“Los maestros inconformes se niegan a salir de la colonia y quieren de manera arbitraria seguir dando clases en la colonia en un lugar donde no es la escuela y andan provocando divisionismo entre los padres de familia, con la complicidad del supervisor”, aseguró la dirigente antorchista. EL ORBE/Rodolfo Hernández González