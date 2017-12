La Frontera Sur Paso Obligado Para Extranjeros Originarios de 50 Países

*Centroamericanos, Chinos, Alemanes, Franceses, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas. 06 de Diciembre.- Chiapas se ha convertido en uno de los Estados en el mundo con el mayor número de países representados en su población al superar las 50 naciones, independientemente de sus grupos étnicos y de sus raíces.

De acuerdo a un informe de la Comisión de Migración y Atención del Mexicano en el Exterior en la Conferencia Permanente de Congresos Locales, cada año, miles de extranjeros que cruzan la frontera sur del país en busca de llegar a los Estados Unidos, se tienen que quedar en Chiapas temporal o definitivamente.

Esto, luego de una serie de factores que impiden que continúen su viaje, como la situación económica o porque son víctimas del delito.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Chiapas contaba hasta el último censo con un total de 4.7 millones de habitantes, pero con un crecimiento alto de población.

Había la creencia que solo guatemaltecos, hondureños y salvadoreños quedaban rezagados en la frontera sur durante su intención de internarse al país, “cuando en realidad hay migrantes de más de 50 naciones”.

Por ejemplo Tapachula, la segunda ciudad en importancia en la Entidad, cuya población es mestiza de origen no hispana, forjada por las migraciones de extranjeros a la región, que fueron atraídos por las historias de la riqueza natural de la tierra y el negocio del café.

“La población tapachulteca es un bello crisol de razas conformado hoy en día por los descendientes de migrantes alemanes, chinos, japoneses, libaneses, franceses, italianos, sirios, iraquíes, estadounidenses, judíos e incluso de Oceanía”.

En tanto que Chiapas, un estado muy grande de donde no solamente salen a diario chiapanecos hacia otras regiones de México en busca de mejores condiciones de vida, sino también una de las Entidades con mayor recepción de migrantes en América Latina.

Se calcula que solamente el 20 por ciento de los extranjeros que ingresan de manera ilegal a México vía frontera sur, en busca de llegar a los Estados Unidos, logra su objetivo. El resto se queda en territorio nacional, “porque en su camino van teniendo una serie de problemas que los obliga a quedarse varados”.

Por ello también ha ido en aumento el número de personas que han sido víctimas del delito o participan en ellos, Se cree que alrededor del cinco por ciento de ese flujo migratorio ha sufrido de vejaciones, como secuestros, asaltos, violaciones sexuales, trata, explotación laboral, entre otros.

Aunque es una realidad que también entre los migrantes viajan personas que no llegan a territorio mexicano en busca de empleo, sino más bien huyen de sus países por haber cometido delitos y, en su trayecto, siguen cometiéndolos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello