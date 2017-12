Pospone Senado Aprobación de la Ley de Seguridad Interior

* Para Permitir Participación del Ejército en Tareas de Seguridad.

Ciudad de México. Se pospuso en el Senado la reunión de comisiones en la que este lunes se pretendía aprobar el dictamen de la minuta de Ley de Seguridad Interior, que legaliza la participación del Ejército en el combate al crimen organizado.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora priísta Cristina Díaz Salazar, hizo llegar un escrito a los integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras y a los coordinadores parlamentarios en el que da cuenta de que se cancela la reunión programada al medio día de este lunes 11.

En el escrito, que el secretario técnico de esa comisión de Gobernación, Publio Rivera, hizo llegar a los interesados, se señala que ya no se llevará a cabo la reunión a que se había convocado, “con la finalidad de continuar con el diálogo entre en el Senado y la sociedad civil y atendiendo el exhorto que hiciera el titular del Ejecutivo federal, en torno a la minuta de Ley de Seguridad Interior”.

Sin embargo, en el escrito se subraya que “una vez atendidos estos trabajos, es propósito de las presidencias y de las juntas directivas de las comisiones unidas, continuar con el trabajo legislativo, para que en lo que resta del periodo de sesiones, presentar ante el pleno del Senado el dictamen, para su discusión y aprobación en su caso”.

Al respecto, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, advirtió que al periodo sólo le restan tres semanas y no es suficiente para discutir una ley tan controvertida como la de seguridad interior. Ya no hay tiempo para aprobarla y lo mejor es que se vaya a un extraordinario o al próximo periodo de febrero, recalcó. Agencias