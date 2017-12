Con una Inversión de 30 Mdp, Avanza Modernización de la Unidad Administrativa

* En dos Semanas Podría Concluir la Primera Etapa.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre.- Se calcula que los trabajos de la primera etapa de la modernización de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, ubicada al sur de la ciudad y en donde se invierte alrededor de 30 millones de Pesos, quedarán concluidos en un par de semanas.

En la obra ordenada por el gobernador, Manuel Velasco Coello, participan decenas de obreros, sin que se suspendan las actividades de ninguna de las 14 dependencias que tienen sede en ese lugar.

Con sus casi 27 años de servicio y -al menos- dos dictámenes de Protección Civil señalando que ese edificio es un lugar de alto riesgo, se tenían que hacer grandes inversiones que, por varios sexenios, olvidaron los gobernantes en turno.

Las instalaciones, construidas en 1991 por la empresa Herma, alberga a las Delegaciones de Hacienda, Registro Público de la Propiedad, dos Oficialías del Registro Civil, Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, Obras Publicas y Comunicaciones, Catastro, Atención Ciudadana, Subsecretaria de Gobierno, Contraloría Social, Sedem, Educación, Comunicación Social, y Recursos Naturales.

Los intensos sismos, las lluvias, las temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, los actos vandálicos y el uso por parte de miles de personas en tres décadas, ocasionaron severos daños al inmueble, el cual no recibió el mantenimiento y la rehabilitación requerida y, por lo mismo, se fue deteriorando gradualmente.

Los trabajos ordenados por Velasco comenzaron con la construcción de un nuevo domo central que permite la ventilación natural y terminó con las filtraciones pluviales en la explanada interna, que por años obligaba a poner decenas de cubetas, lo que transformaba a ese lugar en un recinto vergonzoso.

Al realizar esas acciones en la azotea, los constructores se percataron que administraciones anteriores engañaron a los tapachultecos con supuestos trabajos de rehabilitación, porque en realidad lo que hicieron fue regar arena y otros materiales que lo único que hacían era absorber un poco el agua y enmascarar el problema.

Ya realizaron los últimos retoques a la nueva loza, a la cual le fue retirada toneladas de basura y arena, se repararon todas las grietas, y se le dio un rehabilitación general.

Los drenes de la parte superior del edificio también fueron cambiados por nuevos y, con ello, el agua de lluvia ya no se acumula.

Se ha concluido además con la reconstrucción por completo de los dos primeros baños de los ocho que están contemplados a realizar, y ya están en uso.

Para ello, se ha introducido una nueva red sanitaria, se han colocado muebles, cubículos y accesorios nuevos, además de que ahora tiene vitro piso en suelos y paredes.

También se han empezado a reconstruir todas las partes afectadas del edificio, las redes eléctricas, los falsos plafones de los techos, el alumbrado en el interior y en el exterior, la colocación de ventanas, entre otros.

Durante muchos años, ese lugar no contó con energía eléctrica porque el cableado y la instalación en general había colapsado por la humedad y los cortos.

También los baños estuvieron clausurados porque, al romperse las tuberías sanitarias, provocaba que las aguas negras y las heces fecales entraran a las oficinas.

La Unidad Administrativa sirve de sede también para el pago de los apoyos gubernamentales a las personas de la tercera edad, las madres solteras, entre otros, y por ello es un centro de concentración masiva, todos los días.

Inicialmente, el proyecto contemplaba únicamente la reparación de la loza con alrededor de 5 millones de Pesos, aunque después Velasco ordenó ampliar los trabajos para que ese lugar sea un espacio digno de atención comunitaria. EL ORBE / Ildefonso Ocho Argüello