Concluyen Peregrinaciones a la Virgen en Tapachula

*El Papa Francisco envía mensaje a periodistas mexicanos

*Comunicadores realizan la Vigésima Peregrinación

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre.- El Santuario Diocesano erigido a la Virgen María de Guadalupe en Tapachula, se ha convertido en uno de los principales centros de reunión de feligreses católicos en México, con su alrededor de un millón de visitantes, tanto de mexicanos, como de visitantes de diversos países centroamericanos.

En territorio nacional y luego de doce días de festividades, este martes concluyeron oficialmente las peregrinaciones a la Virgen, que se consideran fueron las de mayor participación en la historia.

De acuerdo a lo ocurrido en las misas programadas desde el 1º de Diciembre, los católicos agradecieron principalmente la intervención de María ante el Creador, por haberles permitido sobrevivir al terremoto más intenso en la historia de México, ocurrido el pasado 7 de Septiembre en Chiapas.

En el marco de esas celebraciones, el gremio periodístico de Tapachula y municipios aledaños, llevaron a cabo la Vigésima Peregrinación anual, en honor a la “Morenita del Tepeyac”.

Los comunicadores y sus familias partieron del parque central hacia el templo, ubicado al poniente de la ciudad, en donde entregaron ofrendas y participaron en la misa principal.

La petición de los trabajadores de los medios de comunicación, esta vez, fue por aquellos el eterno descanso de los compañeros que se adelantaron y por los que están enfrentando una férrea lucha por su salud.

Además por propia salud y la de sus familiares, y la protección en el desempeño de sus labores, luego de que México se ha colocado entre los países más peligrosos para realizar esas actividades.

En esta ocasión, en las fiestas guadalupanas no hubo la participación de un obispo, luego de que el titular en el Soconusco, Monseñor Leopoldo González fuera nombrado Arzobispo y comisionado al Estado de Guerrero.

El Mensaje del Papa Francisco.

Durante el evento se dio a conocer el mensaje del papa Francisco dirigido a los medios de comunicación en México.

“Los comunicadores tienen un papel de gran importancia y al mismo tiempo una gran responsabilidad. De alguna manera escribe primero por labor de la historia. Los tiempos cambian y también la forma de ser periodista, pero siguen siendo una piedra angular y un elemento fundamental para la vitalidad de una sociedad libre y plural”.

“Amen la verdad. Vivan su profesión con gran entrega y respeten la dignidad de las personas. Amar la verdad es algo esencial para todos pero especialmente para los periodistas”.

En el mensaje pidió “llegar lo más cerca posible a la verdad de los hechos y no decir o escribir algo que en conciencia uno sabe que no es cierto. Vivir con profesionalismo. No someter la profesión a la lógica de los intereses partidistas, ya sean económicos o políticos”.

Sobre todas las cosas, “se debe respetar la dignidad humana, ya que la crítica es legítima y necesaria, así como la denuncia del mal, pero ambas deben hacerse siempre respetando al otro, su vida y sus afectos”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello