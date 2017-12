Comerciantes Incrementarán Precio del Pollo Para Navidad

* Subirá a 37 Pesos el Kilogramo.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre.- El menú para la cena de la navidad, es una situación casi obligada para las amas de casa que deben considerar con tiempo; sin embargo, la crisis económica ha impedido ver con anticipación de qué forma se quiere festejar la cena más importante del año.

Por muchos años, casi siempre la cena de navidad era acompañada por pollo, con diferentes guisos y sazones, ahora la situación de desempleo y de deudas que ha golpeado algunas familias, no permitirá comer de este manjar, y otras tienen que consumir este producto pero en menor cantidad.

Aunado a que el costo del pollo aumenta durante la temporada de Diciembre, para doña Gloria, quien tiene más de 25 años en la venta de pollo fresco, menciona que ya no es como antes, que muchas familias tenían los recursos para llevarse dos o tres pollos para la cena navideña, ahora se avizora una crisis en este comercio.

Respecto a las ventas, dijo, no ha subido; lo único que incrementa es el precio, pero argumentó que a pesar de esta situación negativa, los comerciantes tratan de disminuir sus ganancias, porque saben que un pollo de 105 pesos, si lo incrementan a 130, es muy difícil que lo puedan comercializar.

Señaló que se prevé un incremento de hasta 37 pesos el kilo del ave, debido a que dependen de la producción que viene de otros lugares del país, porque en Tapachula desde hace mucho tiempo no se produce el pollo a gran escala.

Denunció que otros aspectos que están en contra de la comercialización de su negocio, es el aumento de los vendedores ambulantes en la zona del mercado, y los actos delictivos de rateros y carteristas que acechan la zona y que ha logrado que las amas de casa tengan desconfianza para ir al mercado, o simplemente sólo compren en los primeros negocios y se regresen a su domicilio.

Lamentó que las autoridades policíacas no hayan hecho algo para frenar los altos índices de robo a las amas de casa que van al mercado, y a veces la actitud de muchos elementos, hacen pensar que trabajan en complicidad con los delincuentes. Agencia Intermedios