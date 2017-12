Pánico en la Frontera Sur y Guatemala por Intenso Sismo de 5.6 Grados

* Con Epicentro a 58 km al Este de Suchiate, Ayer.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre.- Un intenso sismo ocurrido en la madrugada de este viernes causó el pánico en los municipios de la Frontera Sur de Chiapas y Guatemala, que ocasionó solo daños materiales menores.

De acuerdo a los reportes del Gobierno de Guatemala, el fenómeno natural tuvo epicentro en la franja limítrofe con Chiapas y en su parte álgida llegó a los 5.6 grados en la Escala de Richter, mientras que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lo ubicó a 58 kilómetros al Este del municipio de Suchiate.

El organismo precisó que el sismo ocurrió a las 03:07 horas, mientras que los servicios de emergencia de ambas partes de la Frontera reportaron la atención de personas con histeria, que no requirieron hospitalización.

Este viernes hubo 6 movimientos telúricos en la región entre los municipios de Pijijiapan y Suchiate, es decir a los largo de la Costa, que fueron de los 3.8 a los 5.6 grados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Viernes de terremotos:

Tres en México y uno en Indonesia

En el transcurso del viernes se registraron cuatro terremotos en el mundo: tres en México y uno en Indonesia.

De última hora en nuestro país el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 5.0 grados a 27 kilómetros al suroeste de Petetlán, Guerrero cerca de las 17:13 horas.

Aunque este sismo logró sentirse en la Ciudad de México, al momento no hay reporte de afectaciones, empero, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que se mantienen en alerta.

Por otro lado, un sismo de magnitud 5.0 grados tuvo lugar en Chiapas. El Servicio Sismológico Nacional detalló que ocurrió a 49 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas y tuvo una profundidad de 106 kilómetros.

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:07 horas. El temblor no generó daños ni personas lesionadas.

Poco más tarde se registró otro movimiento, a las 03:51 horas a 121 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas con una profundidad de 24 km.

Por último, un fuerte temblor sacudió a la capital indonesia y otras ciudades de la isla de Java, la más poblada del país, y aún se desconoce el número de personas fallecidas entre los escombros, indicaron las autoridades.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó que el movimiento fue de 6.5 grados Richter y se ubicó tierra adentro en el Anillo de Fuego del Pacífico. Agencias