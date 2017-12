Con Buen Precio Concluyó Temporada de Rambután

*Establecen Comercio con Estados Unidos y Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 27 de diciembre.- La temporada de cosecha terminó muy bien en cuestión de precios, solo un poco apretados en la cantidad de frutos, sobre todo tomando en cuenta que el rambután es de periodos cíclicos, afirmó el presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután, Alfredo López García.

Dijo que se espera que para la temporada que viene haya una buena cosecha, “ojalá y el clima no nos vaya a jugar una mala pasada”.

La temporada que terminó bajó un poco la producción en cuanto a cantidad de toneladas, pero el precio se mantuvo; para este año hay más producto porque se han acercado nuevos compradores que se han interesado en la fruta.

La exportación con Estados Unidos se ha mantenido en las mismas condiciones, el mercado nacional no ha crecido, el que se ha consolidado es el mercado que se tiene con Guatemala a donde afortunadamente cada vez más se manda fruta, lo cual ha servido para mantener precios, aseguró.

Lamentó la falta de acompañamiento de las autoridades para incursionar en diversos mercados exigentes, como es el caso de Dubai, donde por la falta de un respaldo financiero no han podido concretar el trato.

“Es un mercado bastante exigente, nos piden un respaldo financiero, hablan que las primeras comercializaciones nos van a costar mucho y ya después conforme nos agarren confianza se va abriendo el mercado, pero para iniciar nos piden hasta fianzas, entre otros requisitos muy complicados. Las muestras de fruta fueron bastante aceptadas pero -repito- es donde necesitamos la intervención de las dependencias de gobierno para apoyarnos”, indicó el productor de rambután. EL ORBE / Rodolfo Hernández González