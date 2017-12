Crece el Turismo Hacia el Soconusco Resultan Insuficientes Líneas Aéreas

*Declara Jorge Alfredo Gálvez de COPARMEX.

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre.- Los ocho vuelos diarios (ida y vuelta) que ofrecieron durante Diciembre las dos líneas aéreas que operan desde Tapachula, no pudieron atender toda la demanda de la población y visitantes, en virtud de que reportaron cien por ciento de ocupación.

De acuerdo a Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Soconusco, las cifras alcanzadas en materia de turismo hacia la frontera sur, no tienen precedentes.

Los 900 asientos que se ofertan diariamente al público en vuelos comerciales desde o hacia Tapachula, ya son insuficientes para el crecimiento de la ocupación.

El también director general de la agencia turística “Vuela”, indicó que por primera vez en la historia del municipio, fue sumamente imposible conseguir un boleto de las dos empresas, Volaris y Aeroméxico, de la capital del país hacia Tapachula y viceversa, con más de una semana de anticipación

Incluso, que salvo algunas cancelaciones de último momento, ya no hay boletos en lo que resta del año para ambas rutas y que, incluso, se están agotando los de la primera quincena de Enero.

Comentó que al comenzar Diciembre, Aeroméxico había aumentado sus tarifas de manera desproporcional para los vuelos desde o para Tapachula, pero que una vez que el rotativo EL ORBE hizo público esa actitud, la empresa decidió de inmediato reducir sus precios, similares a las de su competencia.

De acuerdo a Gálvez, durante lo que va del 2017, hay un incremento de alrededor del 60 por ciento en el turismo -en cualquiera de sus modalidades- hacia Tapachula y los municipios aledaños, en comparación con el 2016.

Según los datos aportados por los empresarios de ese sector, el turismo vía aérea que está llegando al Aeropuerto Internacional de Tapachula, provienen de la Ciudad y el Estado de México, Puebla, Jalisco, Baja California y Tlaxcala, principalmente.

El 97 por ciento de esos visitantes se quedó en la región, mientras que solamente un tres por ciento decidió seguir su viaje hacia Centroamérica.

Los paquetes de recorrido contratados por los visitantes han sido para la Ruta del Café o del Cacao, la Zona Arqueológica der Izapa, diversas playas de la Costa de Chiapas, las bellezas naturales de Cacahoatán, Unión Juárez y el volcán Tacaná, entre otros 40 puntos turísticos.

De acuerdo al empresario, urge que otras líneas aéreas y sus promociones lleguen a Tapachula, no solo para atender la demanda actual, sino la que se espera para el 2018, ante el inicio de los trabajos en la Zona Económica Especial (ZEE) y en el Parque Agroindustrial, ambos en Puerto Chiapas.

Así también, que se oferten nuevos destinos desde Tapachula, porque actualmente todos los pasajeros de la Costa, Sierra, Soconusco y de Guatemala que quieren viajar a otras regiones del país, tienen que viajar vía terrestre hasta la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para poder tomar un avión desde esa ciudad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello