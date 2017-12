AMLO Advierte a Meade: “no Confíes en Videgaray, Quiere Cambiarte por Nuño”

* “Es un Desequilibrado”, le Contestan.

Felipe Carrillo Puerto, Q.Roo. (proceso.com.mx).- Desde el corazón de la resistencia maya de la Guerra de Castas, el precandidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a homólogo priista José Antonio Meade que se cuide de Luis Videgaray, pues ya opera para relevarlo de la precandidatura.

“No está de más que yo se lo mande a decir (a Meade): Que no se confíe en Videgaray. Videgaray fue el que lo puso, a Meade. Pero ahora Videgaray ya está operando, preocupado porque Meade no levanta, y ya tiene pláticas Videgaray con Nuño. Entonces va a terminar la campaña y pueden cepillar a Meade”, lanzó el tabasqueño.

En entrevista, López Obrador reiteró que Meade Kuribreña “no levanta”, mientras que Aurelio Nuño –actual coordinador de la precampaña del priista-, lo ataca “un día y el otro también”.

“Se le abrió el apetitito al Niño-Noño, a Nuño Niño-Noño”, soltó el tres veces aspirante presidencial.

Entrado en sus propuestas de precampaña, López Obrador hizo hincapié en uno de sus proyectos para el sureste, que consiste en llevar agua de Tabasco a la península de Yucatán, “en lugar del centro del país”.

El exjefe de gobierno capitalino vinculó su proyecto del tren de Cancún a Palenque, con el de llevar agua de Tabasco a la Península y, específicamente, a la zona de Palizada, Campeche.

“Todo el plan que tenemos del tren va a incluir agua. Vamos a traer agua de los ríos grandes de Tabasco y Campeche a todo esta región”, dijo.

El experredista expresó que “en vez de llevar el agua de Tabasco al centro de la República, toda el agua del sureste va ser para el sureste”.

“No tiene sentido estar llevado agua adonde ya está sobrepoblado y donde no hay recursos naturales. Vamos a cambiar la estrategia”, sostuvo.

“Es un desequilibrado”, Responde Nuño a AMLO

Aurelio Nuño, coordinador de la campaña del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, acusó de “desequilibrado” al precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por sus propuestas de echar atrás la reforma educativa y hacer una consulta para establecer una amnistía a los narcotraficantes.

El equipo de Meade distribuyó una entrevista realizada con Aurelio Nuño Mayer, en la cual, con un lenguaje florido y beisbolero, dijo que van a “ponchar” a López Obrador en su tercer intento por ganar la Presidencia de la República.

“José Antonio Meade lo va a ponchar, viene el tercer strike y se va a regresar a su rancho”, afirmó el coordinador de la precampaña de Meade, al indicar que el tabasqueño “tiene dos strikes, porque lleva 15 años buscando la Presidencia de la República y nuevamente será derrotado”.

El excolaborador del presidente Enrique Peña afirmó que el PRI está de un gran ánimo, ya que tendrá un candidato que está recorriendo todos los rincones del país, que está escuchando, argumentando y contagiando de un gran entusiasmo.

Nuño Mayer aseguró que en el PRI hay unidad interna y con muchos otros mexicanos de la sociedad civil, que creen que aquí es donde puede continuar el cambio y la transformación de México.

El exsecretario de Educación Pública agregó que las propuestas de López Obrador de echar atrás la reforma educativa “lo muestran de cuerpo entero y evidencia su desinterés por, verdaderamente, cambiar y transformar a nuestro país”.

Luego, advirtió que las propuestas del precandidato de Morena son dramáticas. “Yo ya lo veo desequilibrado con eso de que va a liberar y va a platicar con delincuentes y cancelar el tema de la Reforma Educativa”.

Nuño Mayer adelantó que el PRI defenderá los avances logrados en la administración de Peña Nieto.

Con las declaraciones de Nuño, se corrobora que el rival más fuerte por la candidatura presidencial es López Obrador. Apro