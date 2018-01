Inicia Construcción de la Tercera Etapa del Malecón de Puerto Madero

* En un Mes Entregarán la Plaza Comercial.

Tapachula, Chiapas; 01 de Enero.- El gobierno Federal y el del Estado iniciaron en las últimas horas la construcción de la tercera etapa del Malecón de Puerto Madero, en la que se prevé invertir cerca de 50 millones de pesos.

Además, se autorizó una cantidad similar para reforzar el muro de contención y, con ello, poder realizar los trabajos pendientes de la parte frontal.

Los acciones con las que se arrancó la tercera etapa el fin de semana fueron supervisadas personalmente por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, de cuya obra, dijo, le dará un nuevo rostro a Puerto Madero, y permitirá impulsar al sector turístico, restaurantero y comercial.

El mandatario se reunió en ese recorrido con los representantes de las 36 empresas locales que ocuparán la Plaza Comercial Los Mariscos, la cual ya está terminada.

Alonso Campero Montes, presidente de la Unión de Restauranteros y Prestadores de Servicios Turísticos en Puerro Madero, dijo en entrevista para éste rotativo que, de acuerdo a lo previsto, Velasco Coello inaugurará la plaza a mediados de febrero, es decir, en mes y medio.

Indicó que a pesar de que no se ha puesto en marcha la obra, cientos de visitantes están llegando diariamente a ese lugar para poder apreciar la vista del mar y, de paso, acudir a alguno de los restaurantes o comercios, “lo que nos ha traído grandes beneficios a toda la población del Puerto”.

Recordó que en los últimos 15 años buscaron ante las autoridades en turno, diversas formas para que sus demandas fueran atendidas, pero no fueron escuchadas.

Por ello reconoció a la Federación y al gobernador Velasco, que hayan sumado esfuerzos para que el impulso de Puerto Madero se hiciera realidad, “el cual irá de la mano con la construcción de la Zona Económica Especial (ZEE) y el Parque Agroindustrial, ambos en ese mismo sector”.

“Consideramos que el Malecón será el detonante para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, y se convertirá en un generador de recursos económicos”, abundó.

De acuerdo a Campero, en el último trimestre del 2017, se incrementó el turismo en Puerro Madero en alrededor del 60 por ciento con relación a lo ocurrido con el resto del año.

Aunque afirmó que las mejores cifras son las que resultan al hacer la comparación con el 2016, ya que asegura que las ventas y la afluencia de visitantes se incrementaron en más del cien por ciento.

Por lo mismo, dijo, también han tenido que duplicar la plantilla laboral y adecuar, en la medida de las posibilidades, las instalaciones de las palapas y comercios.

El empresario calculó que de cada diez visitantes que llegaron durante el año a Puerto Madero, cinco eran centroamericanos con solvencia económica, “que son atraídos por la diversidad y calidad de los mariscos, y la posibilidad de divertirse sanamente”.

Además, que la paridad de la moneda guatemalteca con la mexicana, les permite gozar de la frontera sur chiapaneca a precios –para ellos- muy bajos.

Alonso Campero destacó que la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que permite a los guatemaltecos ingresar legalmente a territorio chiapaneco sin complicaciones, ha sido la mejor herramienta para el turismo en el Soconusco.

En torno al Malecón, recordó que la primera etapa y la más difícil, fue compactar millones de toneladas de arena, desde el faro hacia la entrada principal al Puerto, para construir sobre esa plataforma el proyecto. La segunda comprendió la construcción de la plaza y los locales comerciales, andadores, estacionamientos, miradores, jardineras, entre otros.

Los primeros trabajos de la tercera etapa comprenden la demolición del kiosco y las viejas instalaciones administrativas, militares y la Casa de la Cultura, donde habrá un parque, un mirador y una plaza para conmemorar la llegada de los japoneses a Chiapas.

Se espera que el cambio administrativo federal y estatal no sea un impedimento para que se aprueben los recursos que se requieren para la continuidad del proyecto que, de concretarse, abarcaría desde Las Escolleras, en el lado oriente, hasta el panteón, en el poniente.

Se calcula que, hasta el momento, se han invertido alrededor de 150 millones de pesos en ese lugar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello