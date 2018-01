Auxilios, Recorridos Terrestres y Marítimos,Realizó PC de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero.- La Delegación de Protección Civil Municipal del Municipio de Tapachula, que dirige el ingeniero Francisco Pérez, dio a conocer que en este puente vacacional de fin de año, tuvieron una fluencia de aproximadamente 8000 personas en las diversas playas de Puerto Madero.

Por este motivo se tuvieron que habilitar diversos módulos de atención en puntos estratégicos, como es el que se puso en el santuario a la Virgen de Guadalupe, donde estuvieron comisionadas dos ambulancias y una unidad de ataque rápido, además de dos camionetas tipo pick up con 15 elementos; en Playa Linda se habilitó una ambulancia y una camioneta tipo pick up con cinco elementos.

En las escolleras se comisionó una ambulancia una camioneta pick up y también cinco elementos; en el parque central de Puerto Madero se habilitó una ambulancia una unidad tipo pipa y una camioneta tipo pick up además de 7 elementos, en Las Playas de San Benito hubo una ambulancia una camioneta pick up y cinco elementos, cabe agregar que también el día 31 de Diciembre se brindó el apoyo con las unidades tipo pick-up ambulancias y de ataque rápido, además con la pipa, para sofocar el incendio de la marisquería y las instalaciones de Mercantil del Constructor que fueron atacadas por el fuego. EL ORBE / Rodolfo Hernández González