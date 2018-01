Comerciantes se Quejan de Constantes Apagones y Altas Tarifas

Tapachula, Chiapas; 4 de Enero.- Comerciantes denunciaron que son constantes los apagones que se presentan en el primer cuadro de la ciudad, situación que les afecta porque además que se echan a perder los equipos diversos que utilizan, ocasionándoles retrasos en la atención a su clientela.

“Este día hubo tres apagones; uno a las 13:30 horas, otro a las 14:30 y el último a las 16:20 horas, nos preocupa porque dependiendo del giro son las afectaciones que se sufren”, señaló Juan Vázquez Velasco, propietario de Ópticas Castro y quesadillas y tortas “La Bendición”.

Mencionó que a causa del apagón se le afectaron dos lámparas y un ventilador, y le preocupa que se le queme su refrigerador, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se hace responsable de los daños que provoca a causa de las variaciones de voltaje ni por los apagones.

Esa empresa de “clase mundial” debe tener más cuidado con el servicio que vende a los usuarios, toda vez que no pierde, por el contrario si alguien se atrasa con el pago inmediatamente le realiza el corte.

Vázquez Velasco indicó que otra de las problemáticas que sufren son las altas tarifas, toda vez que están muy elevadas. “Anteriormente pagaba 350 pesos, actualmente se elevó a 650 pesos el cobro”.

También informó que no hay alumbrado público en el primer cuadro de la ciudad, situación que es propicia para que la delincuencia opere con más impunidad.

Se han metido infinidad de quejas y reportes a la CFE y solo responder que realizarán los chequeos, pero nunca hay soluciones. EL ORBE/Rodolfo Hernández González