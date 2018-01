Baja la Venta de Rosca de Reyes

* Debido a la Crisis Económica.

Tapachula, Chiapas; 5 de Enero.- Por la crisis económica las ventas de roscas de reyes están a la baja, a lo que hay que añadirle que las personas prefieren adquirirlas en los centros comerciales y no en las panaderías locales donde tienen el toque casero, precisó Tomás Bonilla, propietario de la panadería “María Candelaria”.

“Tenemos grandes, medianas y chicas, con precios bastante accesibles, se espera que hoy la afluencia se incremente, porque los panificadores locales invertimos, nos preparamos con la adquisición de productores de primera calidad para que nuestros clientes consuman algo de calidad”, explicó.

“Iniciamos dos días antes, desde el 4 de enero nos preparamos con todos los insumos, en este caso el equipo humano transforma, procesa y hacemos todo el proceso”, dijo.

Todo el equipo trabaja en la elaboración de la rosca tradicional y que se ocupa las frutas secas para el decorado.

Se espera que entre el 5 y 6 de Enero la población acuda a realizar sus compras, ya que el año pasado con los saqueos que se dieron en la región las ventas estuvieron bajas y las pérdidas fueron bastante fuertes, señaló Bonilla.

“Tenemos por tradición hacer una rosca casera, no es ético hablar de la competencia, pero nuestras harinas son refinadas y los centros comerciales utilizan harinas preparadas y son roscas refrigeradas”, aseguró.

Hay más de 6 centros comerciales que vienen a afectar la economía de los negocios locales, ya que la mayoría de la población compra en esos establecimientos porque se les hace más cómodo e invitó a la población a consumir lo local y a que no se pierda la tradición. EL ORBE/Rodolfo Hernández González