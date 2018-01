Cafetaleros Debuta con Derrota de 2-1 Contra el Atlante en la Liga de Ascenso

* Lo Intentó Hasta el Final Pero no Pudo.

Tapachula, Chiapas.- En duelo de la jornada I, de la liga de Ascenso MX, Cafetaleros de Tapachula cae en casa con marcador de 2-1 ante los potros de Hierro del Atlante, en el Estadio Olímpico de esta ciudad.

Ante más de 19 mil aficionados, los de casa no se esperaban este marcador adverso, ya que los albiverde hicieron buena pretemporada y en su primer compromiso desplegaron su ofensiva, pero no pudieron concretar las oportunidades que se les presentó durante la primera mitad.

Por el contrario, los visitantes tuvieron tres llegadas de las cuales acertaron, una de ellas en el minuto 28 a través de Uriel Álvarez, para abrir la pizarra con el 1-0, y posteriormente, a través de Diego Cardozo, quien de un fuerte cabezazo hizo daño en el travesaño del equipo local, para que de esa forma le diera la ventaja a su equipo.

Cafetaleros insistió una y otra vez e incluso un disparo pegó en el poste del equipo visitante, además de una gran actuación del guardameta que le robó un gol a Neves.

Para la parte complementaria con la desesperación del equipo local al ir perdiendo con marcador de 2-0, Cafetaleros no dejó de insistir hasta que logró acortar distintas de 2-1, a través de la vía del penal, siendo cobrado por Víctor Neves.

Atlante ya no cedió más oportunidades a los casa y se encerró para asegurar su victoria y conseguir su objetivo llevándose la victoria.

Los jugadores cafetaleros llegaron varias veces al área rival, pero el grito de gol se ahogó en la tribuna porque el balón ya no entró en la portería del cuadro visitante.

Con este resultado los potros alcanzan sus primeros tres puntos, mientras que los de casa se quedan en cero.

De parte de Cafetaleros se presento al terreno de juego Gaspar Servio, Diego Guerra, Cristian Pérez, William Díaz Mazari, Enrique Pérez, Cristian Bermúdez, Noé Maya, Adolfo Domínguez, Edy Brambila, Víctor Neves y Brayan Villalobos.

Y de parte de los potros hizo acto de presencia Gerardo Ruiz, Uriel Álvarez, Francisco Gamboa, Francisco Flores, Jesús Vázquez, Wilber Rentería, Diego Aguilar, Alan Zamora, Francisco Uscanga, Diego Cardozo y Cristian Tarragoza.

La terna arbitral estuvo compuesta por Edgar Ulises Rangel, quien fue auxiliado por Michel Ricardo Espinosa y Lili Esperanza Enríquez.

EL ORBE/Nelson Bautista