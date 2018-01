Desde Diciembre no les Pagan a Trabajadores Instituto de la Educación Para los Jóvenes

Huixtla, Chiapas; 8 de Diciembre.- El Instituto Chiapaneco de Educación para los Jóvenes, desde Diciembre de 2017 no les paga a los 445 trabajadores a nivel Estado y doce de Huixtla, quienes indican que les violan el contrato colectivo de trabajo, ya que les corresponde once mil 700 Pesos, pero sólo les reconocen 7 mil 400, quedándoles a deber cuatro mil trescientos Pesos a cada trabajador.

Ante esta irregularidad exigen la destitución del director general del Instituto, Ariosto Borralles González, por no haber agilizado el pago de los trabajadores; los inconformes manifestaron que Martín Pérez Jiménez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Adultos Mayores, se encuentra en negociaciones con la parte patronal para darle solución a esta problemática y se agilicen los pagos del mes de Diciembre. EL ORBE/José Ángel López