Se Quejan del Mal Servicio del Agua Potable

Huehuetán, Chiapas; 8 de Enero.- Pésimo el servicio de agua potable y alcantarillado municipal, vecinos de esta cabecera han denunciado en medios de comunicación la prepotencia de algunos empleados porque los protegen y no los corren.

La irresponsabilidad está a la vista de la ciudadanía, la falta de agua es en toda la población por espacio de una semana, pero por lo general es cada cuando se acuerdan o les vuelve a tocar el rol, ya que la red de distribución rebasó su capacidad.

Cuando abren las válvulas el agua se desperdicia por miles de litros en fugas que hay en tuberías y no las reparan, sin importarles desperdiciarla, agua que miles de huehuetecos necesitan, quienes piden que el edil José Manuel Ángel Villalobos, no haga las de “tío lolo”. EL ORBE/Luis Montoya Jiménez/Corresponsal.