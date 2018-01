Conflicto Interno en Prepa 3 Mantiene a Estudiantes con Clases Irregulares

* Sin Energía Eléctrica por Adeudos a la CFE.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero.- Un pequeño grupo de alumnos y padres de familia de la escuela preparatoria número 3, acudieron a la coordinación de Educación para solicitar la intervención de las autoridades, para poner fin al conflicto interno que se mantiene desde el año pasado contra los directivos por el manejo inapropiado de los recursos de la institución.

El representante de la Comisión negociadora de padres de familia, Humberto Ruiz Sánchez, dio a conocer que aunque se estableció un acuerdo para que el actual Director terminara sus funciones al frente de la escuela hasta el final del semestre que concluyó en Diciembre, tendría que entregar cuentas de los recursos, lo cual se ha negado a rendir informes a los padres de familia.

La situación se ha complicado, ya que la Dirección no cumplió con el pago del recibo de luz, dijo, generando que CFE cortara el suministro eléctrico desde el pasado 20 de Diciembre, factor que ha impedido brindar algunos servicios básicos en las instalaciones.

Señaló que al no cubrir el pago de luz, ha impedido en este regreso a clases utilizar los sanitarios, por lo que los alumnos no pueden realizar sus necesidades básicas, aunado a que en el turno de la tarde no pueden cumplir con todas sus materias porque después de las 6 se quedan a oscuras.

El entrevistado mencionó que la problemática interna también ha ocasionado que los alumnos no puedan recibir clases de manera normal, situación que a los padres de familia les preocupa, porque esto afectará sobre todo a los jóvenes que están próximos a irse a la universidad.

“Pedimos a las autoridades pongan fin al conflicto, porque los más perjudicados son los alumnos, pues desde que inició el ciclo escolar tienen clases irregulares, porque sólo reciben de dos a tres clases, lo que sin duda afectará su aprendizaje” acotó. Agencia intermedios