Reclaman Productores a SAGARPA Pagos de Incentivos del 2016

Tapachula, Chiapas; 16 de Enero.- Productores de soya del Soconusco amenazaron con tomar medidas radicales debido al incumplimiento de la Sagarpa del pago del incentivo a la producción del ciclo Primavera-Verano 2016, ya que a pesar de convenios establecidos con la dependencia federal el recurso aún no llega a las familias.

El presidente de la Unión de Ejidos “Emiliano Zapata”, Cruz López Durán, dijo que no es posible que a estas alturas no se haya cumplido con el pago de incentivos a la producción, cuando el recurso está etiquetado, situación que repercute de manera drástica en la economía de los productores.

En una primera instancia, dijo, se les informó que el recurso disminuiría de mil 500 a 700 Pesos debido a los recortes presupuestales, pero después, por acuerdo de los representantes y sin consultar a los productores, se acordó que se reduciría a 519 Pesos por tonelada, según para beneficiar a un mayor número del padrón y que esta medida agilizaría los pagos, lo cual fue un engaño.

Señaló que tras movilizarse, lograron establecer una reunión con funcionarios de la Sagarpa, donde se acordó que se cubrirían los pagos a los productores en el mes de Noviembre del año pasado, pero tampoco respetaron los acuerdos y por lo tanto sólo juegan con las necesidades del sector.

En el Soconusco son más de 700 productores que desde el 2016 cumplieron con los requisitos que establece la dependencia para acceder a los estímulos económicos, cuya cantidad supera los 35 millones de Pesos, ya que cada productor debe de recibir 519 Pesos por hectárea y tienen derecho de ser apoyados hasta por tres hectáreas, señaló. Agencia Intermedios