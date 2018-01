Federación Aun No Libera Recursos Para la Reconstruccion de Escuelas

*Informa Subsecretario de Educación, Eduardo Velázquez.

Tapachula Chis; 17 de Enero.- Autoridades educativas en Chiapas dieron a conocer que la lentitud del proceso de reconstrucción de centros escolares que fueron afectados tras el terremoto de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre, es porque la federación no libera los recursos para comenzar con los trabajos.

El Subsecretario de educación en Chiapas, Eduardo Velázquez Hernández, afirmó que por parte de la dependencia se cumplió con la documentación correspondiente y dictámenes de clasificación de daños para poder acceder a los recursos del FONDEN.

Dijo que las escuelas que resultaron con daños menores han recibido recursos a través de una tarjeta, para que los padres de familia en coordinación con los maestros inviertan en la rehabilitación de las aulas y que las clases de los niños no se vean interrumpidas.

Señaló que los centros escolares que tuvieron daños medios, están a la espera de que los recursos del FONDEN puedan llegar, porque se cumplió en tiempo con toda la documentación y se espera que a finales del mes se comiencen con los trabajos.

El funcionario estatal detalló que se han establecido acuerdos con los padres de familia para habilitar espacios donde los niños puedan recibir sus clases, y que no representen un riesgo ni para ellos ni para los docentes, además de que con apoyo de fundaciones se han instalado aulas móviles. Agencia Intermedios