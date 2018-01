Solicitan a SAGARPA Entrega de Apoyos en Tiempo y Forma.

*Organizaciones Campesinas.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- Luego de establecerse las reglas de operación de la SAGARPA para los diferentes sistemas productos, los líderes de diversos cultivos, argumentaron que es muy poco el tiempo para la recepción de la documentación en las ventanillas para que se beneficien a los campesinos con los programas, pero también exigieron que la dependencia federal cumpla en tiempo y forma.

La Presidenta de la Unión Regional Campesina y Popular de Chiapas, Oralia Méndez Flores, mencionó que hubo un reclamo generalizado de los productores de diferentes cultivos, porque la SAGARPA entregó a destiempo los programas que consisten en apoyos de plantas, recursos para la siembra y un paquete tecnológico correspondientes al 2017.

Además con el recorte presupuestal del año pasado, la dependencia federal no entregó los apoyos al cien por ciento de los solicitantes, lo que generó molestia en el campesinado que no fue considerado, por lo que las organizaciones calmaron los ánimos de los campesinos, explicándoles que el recorte fue generalizado.

En el caso de la Unión Regional Campesina y Popular de Chiapas, fueron 495 productores de Cacahoatán, Unión Juárez, Tapachula y Acacoyagua que recibieron el apoyo al cien por ciento, mientras que un 50 por ciento más no tuvo la oportunidad de acceder a los recursos. Agencia Intermedios